De Adriana Nano y Ricardo Zanón

Un disco que pone a conversar la tradición y la vanguardia del tango

El nuevo trabajo, titulado "Tangos y postangos", junta tangos emblemáticos con los correspondientes postangos gestados por Gerardo Gandini. Editado por S-Music Argentina, el álbum ya puede escucharse en plataformas digitales.