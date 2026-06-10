Reeditaron "Incidente en el Ox Bow"

El perturbador western escrito en 1940 que describe la paranoia de nuestra época

Palmeras Salvajes le dio nueva vida a la novela de Walter Van Tilburg Clark. Un clásico que quiebra en pedazos el mito del Lejano Oeste para pensar sobre los linchamientos, la fragilidad de la ley y la venganza colectiva.