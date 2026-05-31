De "El corazón delator" a la pantalla de Netflix

¿Por qué Edgar Allan Poe sigue obsesionando en el siglo XXI?

Una nueva edición de sus cuentos, prologada por Mariana Enríquez, revive la potencia de una obra que moldeó el policial, el terror psicológico y gran parte de las series actuales. ¿Cuáles son las claves de este escritor inoxidable?