"Camila" se proyecta en Cine América

El amor prohibido que terminó en fusilamiento y se volvió un clásico del cine argentino

En la sala de calle 25 de Mayo se podrá ver este viernes la película de María Luisa Bemberg, protagonizada por Susú Pecoraro en 1984. Fue muy vista en su época, compitió por el Oscar y sigue siendo una referencia del cine latinoamericano.