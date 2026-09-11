“Docentes protagonistas”

El Concejo Municipal de Santa Fe organiza el 1º Congreso Educativo

El objetivo es generar un espacio de encuentro, intercambio y difusión de experiencias pedagógicas innovadoras desarrolladas en los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Será el sábado 10 de octubre de 8.30 a 13.