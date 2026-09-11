Las instituciones educativas de la ciudad de Santa Fe desarrollan diariamente experiencias pedagógicas innovadoras que transforman la enseñanza y enriquecen las trayectorias escolares. Con el objetivo de reconocer, valorar y socializar estas experiencias, el Concejo Municipal organiza el 1° Congreso Educativo “Docentes protagonistas”.
El Concejo Municipal de Santa Fe organiza el 1º Congreso Educativo
El objetivo es generar un espacio de encuentro, intercambio y difusión de experiencias pedagógicas innovadoras desarrolladas en los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Será el sábado 10 de octubre de 8.30 a 13.
El evento se realizará el sábado 10 de octubre, entre las 8.30 y las 13 hs., en ATE Casa España, y propone reunir a docentes de los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario.
“La escuela es uno de los principales espacios de construcción de ciudadanía, de promoción de igualdad de oportunidades y de desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Es una etapa decisiva, donde se establecen las bases de los aprendizajes, la convivencia democrática, la creatividad, la curiosidad y el compromiso con la comunidad”, afirmó el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile.
“‘Docentes Protagonistas’ será, fundamentalmente, un Congreso de docentes para docentes: un espacio para encontrarse, escucharse, compartir aquello que funciona, aprender de aquello que desafía e inspirarse mutuamente. Porque frente a todos los cambios que atraviesan a la educación, existe algo que ninguna tecnología puede reemplazar: la capacidad de un docente de acercarse, escuchar, movilizar e interpelar a sus estudiantes y, a partir de ese vínculo, hacer posible el aprendizaje”, agregó Basile.
Objetivos
El I Congreso Educativo "Docentes Protagonistas" fue concebido como un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva entre docentes de la ciudad de Santa Fe, que permita reconocer, compartir y multiplicar experiencias pedagógicas significativas, fortaleciendo el vínculo educativo, el protagonismo docente y el aprendizaje entre pares.
Así, aspira a consolidarse como una política pública que fortalezca el vínculo entre las instituciones educativas y el Estado, promoviendo la circulación de saberes, el reconocimiento de las buenas prácticas y la generación de nuevas propuestas que contribuyan al mejoramiento continuo de la educación.
Está dirigido a instituciones educativas de Nivel Inicial y Nivel Primario y Secundario, de gestión estatal y privada, de la ciudad de Santa Fe.
Podrán asistir docentes, equipos directivos, supervisores, cooperadores escolares, equipos interdisciplinarios, estudiantes de Institutos Superiores de Formación Docente, funcionarios y equipos técnicos del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de Santa Fe; concejales y equipos técnicos del Honorable Concejo Municipal, y especialistas invitados y público en general.
Disertantes y posibilidades de postular
El encuentro contará con tres disertantes, un docente por cada nivel educativo.
Del nivel secundario, brindará su experiencia la Prof. María Noelia Gómez, seleccionada entre los 24 semifinalistas nacionales del premio “Docentes que Inspiran”, una iniciativa que reconoce a educadores que generan un impacto positivo en la vida de sus alumnos y comunidades. Es profesora de la Escuela Técnica Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Santa Fe.
Del nivel primario, participará la Prof. Andrea Pardo, docente Innovadora con años de trayectoria en la educación primaria. Es vicedirectora de la Escuela Nº 6 “Mariano Moreno” y a través de MUTAeduca convierte propuestas sobre aprendizajes y cerebro en herramientas concretas para la práctica educativa.
Por último, del nivel inicial estará la Prof. Indiana Cuddé, docente de Nivel Inicial del Jardín La Ronda, perteneciente a la UNL. Inspira y contagia a través de sus clases.
El cierre estará a cargo de Cristian Sperati, educador emocional, orientador vocacional y presidente de Educación Emocional Santa Fe.
A estas disertaciones, se sumará la presencia de otros docentes que deseen contar sus experiencias áulicas. Para ello, se abrirá una convocatoria online (link), donde podrán postularse en dos modalidades. Por un lado, exposiciones de 10 a 15 minutos; y por otro, exposición de Póster. El comité organizador tendrá a su cargo la selección, que será de 8 propuestas por cada categoría, 16 en total.
Las inscripciones, tanto como para participar cómo oyente o para postularse para exponer experiencias, se realizan ingresando a la página web del Concejo Municipal, en el apartado “Docentes protagonistas”. Allí también están especificados los requisitos y la documentación requerida para postular.