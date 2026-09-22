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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Fernando Nicola.Imagen ilustrativa Créditos: Fernando Nicola.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:07 / Mar. 22.09.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Continúan los cambios de circulación vinculados a las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macía, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:40 / Mar. 22.09.2026

Cómo están las rutas de Santa Fe

RP 1: de 8 a 16, habrá trabajos de reparación de juntas en los puentes sobre los arroyos Leyes (km 24) y Potreros (km 21). La circulación será alternada por un solo carril. Se solicita respetar las indicaciones del personal vial.

RN 174 – Puente Rosario-Victoria: desde este lunes se realizan trabajos en la calzada, a la altura del km 59,2, con una duración estimada de un mes y medio. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.

RN A012: continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9. Hay desvíos en los cruces con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y respetar la señalización.

06:38 / Mar. 22.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido. - Circular con precaución

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