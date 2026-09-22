Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios de circulación vinculados a las obras del nuevo puente y sus accesos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macía, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Cómo están las rutas de Santa Fe
RP 1: de 8 a 16, habrá trabajos de reparación de juntas en los puentes sobre los arroyos Leyes (km 24) y Potreros (km 21). La circulación será alternada por un solo carril. Se solicita respetar las indicaciones del personal vial.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria: desde este lunes se realizan trabajos en la calzada, a la altura del km 59,2, con una duración estimada de un mes y medio. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
RN A012: continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja RN 9. Hay desvíos en los cruces con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda prever demoras y respetar la señalización.