En el marco del Día Internacional de la Paz, la ciudad de Santa Fe fue escenario de un encuentro que reunió a referentes de distintas organizaciones e instituciones locales. La jornada buscó reflexionar sobre el impacto de la empatía, el diálogo y la resolución pacífica de desacuerdos cotidianos como pilares fundamentales para reconstruir el tejido social y afianzar la convivencia armónica en la comunidad.
Santa Fe celebró el Día Internacional de la Paz
Instituciones locales y referentes sociales se reunieron para renovar el compromiso colectivo con la cultura del diálogo, el abordaje pacífico de conflictos cotidianos y la empatía ciudadana.
Durante la actividad, se recordó el origen de la efeméride instituida por la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, María Luz Pautasso, integrante de la Casa de la Pax Cultura, remarcó el valor histórico de la fecha: "Se celebra el Día Internacional de la Paz porque las Naciones Unidas en el 2001 lo establecieron así. Inicialmente en el 1981 ya estaba instalado, pero en el 2021 se fijó para el 21 de septiembre". Asimismo, enfatizó el abordaje proactivo de las agrupaciones promotoras: "Somos asociaciones y espacios que desarrollan el acompañamiento de la cultura de paz, pero sobre todo en acciones de construcción de paz, entendiendo no como la ausencia de conflicto, sino como una forma de pensarla por fuera de las violencias".
En esa misma línea, la especialista Florencia Gentile, Doctora en Derechos Ciudadanos, resaltó que la paz debe bajarse a la práctica concreta y a los vínculos diarios. "Muchas veces parece que el concepto de paz es algo muy abstracto o muy alejado de la realidad. Creemos que, trabajando desde una cultura de paz, diálogo, respeto y empatía, podemos lograr el objetivo", explicó.
Gentile profundizó además sobre el trabajo directo en la mediación de controversias barriales para evitar que la violencia se escale en el territorio: "Nosotros resolvemos conflictos entre vecinos: ruidos molestos, sonidos elevados, medianera frente a las construcciones, horarios de sacado de basura y mascotas. Todo empieza como un conflicto sencillo, pero si no ayudamos a que las partes se encuentren, dialoguen y lo resuelvan, el problema escala".
Por último, el aspecto humano e individual de la jornada estuvo a cargo de Mariel Jaqueline Giusti, representante del Movimiento Pacis Nuntii, quien hizo hincapié en el compromiso personal como punto de partida. "La construcción de paz comienza en la propia interioridad. Este es un momento para renovar el compromiso de construcción de paz, de trabajar con nosotros mismo. De esa manera podemos expandir la paz, compartirla en todos los ámbitos donde estamos insertos", concluyó.