Cuando el invierno empieza a despedirse y las temperaturas todavía no terminan de instalarse en el clima primaveral, encontrar prendas que permitan adaptarse a los cambios del día se convierte en una de las principales claves para armar los looks de transición. En ese escenario, el poncho vuelve a ganar protagonismo y se presenta como una de las alternativas más versátiles para esta etapa del año.
Adiós a los abrigos pesados: el poncho es la prenda estrella de la primavera
La temporada cálida llega con una alternativa versátil para los días de temperaturas cambiantes, capaz de sumar estilo y protección sin recurrir a prendas voluminosas.
Su principal atractivo está en que permite sumar abrigo sin recurrir a las prendas más pesadas del invierno. Además, su silueta amplia y relajada facilita la combinación con diferentes estilos, desde propuestas informales para todos los días hasta conjuntos más cuidados para salir o ir a trabajar.
Lejos de quedar asociado únicamente a los días más fríos, el poncho puede incorporarse durante las primeras semanas de la primavera, especialmente en jornadas en las que las mañanas y las noches todavía presentan temperaturas bajas. La clave está en elegir materiales más livianos y combinarlo con prendas propias de la nueva temporada.
Acompaña la transición
El cambio entre invierno y primavera suele presentar un desafío a la hora de vestirse. Las primeras horas del día pueden ser frescas, mientras que por la tarde el clima puede volverse más agradable. Por eso, las prendas que pueden colocarse y quitarse con facilidad adquieren especial importancia.
El poncho responde justamente a esa necesidad. Su diseño permite llevarlo sobre una remera, una camisa, un sweater fino o incluso un vestido, sin generar un conjunto excesivamente abrigado. También puede funcionar como una tercera pieza capaz de transformar una combinación sencilla.
Para esta etapa, las versiones confeccionadas en tejidos livianos resultan especialmente prácticas. Los diseños con colores neutros también permiten extender su uso y combinarlos con prendas de distintas temporadas, mientras que los modelos estampados pueden convertirse en el punto central de un look más simple.
Cómo llevarlo durante el cambio de estación
- Con jeans y una remera básica para una propuesta cotidiana y relajada.
- Sobre una camisa para conseguir un conjunto más armado.
- Con pantalones de vestir para una combinación más elegante.
- Sobre vestidos livianos durante las primeras jornadas templadas.
- Con botas durante los días frescos y con calzado más liviano cuando suben las temperaturas.
La versatilidad también aparece en las proporciones. Al tratarse de una prenda amplia, puede combinarse con piezas más ajustadas en la parte inferior para equilibrar la silueta. Un jean recto, un pantalón de corte slim o una calza pueden funcionar como contrapunto frente al volumen del poncho.
Otra posibilidad es aprovecharlo como una capa exterior. De esta manera, puede utilizarse durante la mañana y retirarse cuando aumente la temperatura. Esta característica lo convierte en una alternativa práctica para una época del año en la que el clima puede cambiar varias veces durante la misma jornada.
El regreso de una prenda clásica
Aunque el poncho tiene una fuerte presencia en la indumentaria tradicional de distintas regiones, la moda lo incorporó hace tiempo a propuestas contemporáneas. Las versiones actuales juegan con diferentes largos, texturas, estampas y terminaciones, lo que permite encontrar modelos adaptados a estilos muy diferentes.
Los diseños más clásicos pueden aportar una estética relajada y atemporal, mientras que las versiones con líneas más depuradas se integran fácilmente a conjuntos urbanos. También aparecen propuestas con flecos, dibujos geométricos y texturas que recuperan una estética artesanal.
Para quienes buscan aprovechar una misma prenda durante varias semanas, el poncho puede ser una opción funcional porque permite acompañar la transición entre ambas estaciones. Durante los últimos días fríos puede usarse como abrigo principal y, a medida que avanza la primavera, pasar a ocupar el lugar de una capa ligera.