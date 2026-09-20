Durante las últimas temporadas, las gorras se convirtieron en uno de los complementos más elegidos para completar looks urbanos y relajados. Sin embargo, la primavera-verano trae una alternativa con una fuerte inspiración vintage: el pañuelo en la cabeza vuelve a ganar protagonismo y se presenta como uno de los accesorios que marcarán los estilismos de los meses de calor.
El accesorio retro que destrona a las gorras y será furor esta primavera-verano
La propuesta recupera una estética vintage y ofrece distintas alternativas para incorporarla a los looks, desde versiones tipo bandana hasta opciones que cubren todo el cabello.
El complemento, asociado durante décadas a imágenes clásicas de la moda, reaparece renovado y con distintas posibilidades para llevarlo. Desde versiones pequeñas y anudadas bajo el mentón hasta modelos que cubren parte del cabello, el pañuelo permite transformar un conjunto básico sin necesidad de sumar demasiados elementos.
El regreso de un accesorio clásico
El pañuelo en la cabeza no es una novedad dentro de la moda. Durante diferentes épocas fue utilizado como un complemento práctico y también como una pieza distintiva de determinados estilos. Su regreso actual retoma algunos de esos códigos, aunque con una interpretación más flexible.
Una de sus principales ventajas es la cantidad de formas en las que puede utilizarse. No hace falta llevarlo siempre de la misma manera: puede cubrir toda la cabeza, sujetarse detrás del cuello o utilizarse como una especie de vincha. De esta manera, el mismo accesorio puede generar resultados completamente diferentes.
Además, resulta especialmente apropiado para la temporada de temperaturas más altas. Los pañuelos confeccionados en telas livianas pueden complementar vestidos, faldas, shorts, jeans o conjuntos de inspiración sastrera.
La clave está en elegir el tamaño y el estampado de acuerdo con el efecto que se busca. Un diseño estampado puede convertirse en el punto principal de un look sencillo, mientras que una alternativa lisa permite sumar el accesorio sin que se transforme en el centro de atención.
Cinco formas de usarlo
La versatilidad es uno de los motivos por los que este accesorio vuelve a instalarse como una alternativa para la primavera-verano. Algunas de las formas más populares de incorporarlo a los looks son:
- Como bandana: doblado en forma de triángulo y colocado sobre la cabeza, con las puntas atadas en la parte posterior. Es una opción informal y fácil de combinar.
- Al estilo años 50: cubriendo buena parte del cabello y con el nudo ubicado debajo del mentón. Aporta una estética vintage y puede combinarse con anteojos de sol.
- Como vincha: doblado hasta conseguir una tira fina y colocado sobre el cabello. Es una alternativa más discreta para quienes quieren incorporar la tendencia de manera sutil.
- Con el cabello recogido: puede utilizarse para acompañar una cola de caballo, un rodete o una trenza. En este caso, el pañuelo funciona como complemento del peinado.
- Cubriendo toda la cabeza: una opción de mayor impacto que permite convertir el accesorio en la pieza central del conjunto, especialmente cuando se elige un estampado llamativo.
Cómo combinarlo
Para quienes buscan incorporar la tendencia sin modificar por completo su estilo, el pañuelo puede funcionar como el detalle que cambia un conjunto básico. Una de las alternativas más sencillas es combinarlo con prendas lisas y dejar que el estampado se convierta en el elemento distintivo.
También puede acompañar vestidos livianos y sandalias para una estética más relajada. Con jeans y una remera básica, en cambio, aporta un aire retro sin necesidad de recurrir a un look completamente vintage.
Los diseños florales, geométricos y de inspiración setentosa son algunas de las opciones que permiten reforzar esa estética. También hay alternativas en tonos neutros para quienes prefieren accesorios menos llamativos.
Otro punto importante es la elección del material. Para los meses de calor, los tejidos livianos resultan más cómodos y permiten utilizar el pañuelo durante varias horas. En cuanto al tamaño, los modelos cuadrados ofrecen más posibilidades de anudado, mientras que los pañuelos pequeños pueden utilizarse como vinchas o complementos del cabello.
Así, el pañuelo en la cabeza vuelve a ocupar un lugar destacado entre los accesorios de temporada. Su principal atractivo está en que permite recuperar una estética retro sin quedar atado a una única época o forma de uso. Con diferentes estampados, tamaños y maneras de llevarlo, se convierte en una alternativa para renovar los looks de primavera-verano y dejar por un momento a las tradicionales gorras en segundo plano.