Las tachas vuelven a ocupar un lugar destacado en las propuestas de moda para esta primavera. El detalle metálico, asociado durante mucho tiempo con estilos rockeros y urbanos, reaparece sobre prendas y accesorios y se incorpora a looks que buscan sumar carácter sin necesidad de recurrir a combinaciones demasiado recargadas.
Vuelven las tachas: cuáles son las prendas de moda de esta temporada
Lejos de quedar relegadas al cuero, las aplicaciones metálicas se integran en telas livianas y calzados para aportar un toque distintivo sin recargar.
Esta temporada, las tachas pueden encontrarse en distintas versiones y sobre diferentes materiales. El recurso aparece tanto en piezas protagonistas como en pequeños detalles capaces de transformar una prenda básica. De esta manera, una campera, un jean, una falda o incluso un accesorio pueden adquirir una estética completamente diferente a partir de estas aplicaciones.
El regreso de las tachas también se relaciona con una búsqueda de prendas que tengan mayor presencia visual. Frente a conjuntos simples, este tipo de detalle permite incorporar textura, brillo y un toque más llamativo. La propuesta no exige abandonar los básicos, sino encontrar un equilibrio entre las piezas intervenidas y aquellas de líneas más sencillas.
Looks de todos los días
Las tachas tienen una larga relación con la estética rockera, pero esta primavera aparecen en propuestas que amplían sus posibilidades. Ya no se trata únicamente de prendas de cuero oscuro o conjuntos inspirados en el punk. El detalle metálico puede combinarse con denim, algodón y otras telas habituales del guardarropa cotidiano.
Una campera con tachas puede convertirse en la pieza principal de un conjunto sencillo, mientras que un jean intervenido permite renovar una de las prendas más utilizadas durante todo el año. También aparecen alternativas para quienes prefieren incorporar la tendencia de manera más discreta, con aplicaciones pequeñas y distribuidas en sectores puntuales.
El contraste es una de las claves para llevar este recurso. Una prenda con tachas puede acompañarse con otras piezas lisas y de colores neutros, dejando que las aplicaciones concentren la atención. También es posible combinar diferentes texturas para conseguir un resultado más elaborado, siempre manteniendo una pieza como protagonista.
La tendencia permite, además, recuperar prendas que ya forman parte del guardarropa. Un jean clásico puede cambiar completamente con la incorporación de detalles metálicos, mientras que una campera básica puede adquirir una estética diferente al sumar tachas en los hombros, mangas o espalda.
Las prendas que se destacan
La presencia de este detalle se extiende a diferentes piezas y permite adaptar la tendencia a distintos estilos. Algunas prendas pueden llevar una gran cantidad de aplicaciones, mientras que otras incorporan las tachas como un elemento secundario.
- Camperas: las aplicaciones metálicas pueden aparecer en distintas zonas y convertirlas en protagonistas del conjunto.
- Jeans: el denim se combina con tachas para actualizar una prenda clásica y darle mayor presencia.
- Faldas: las tachas pueden incorporarse en los bordes, bolsillos o sectores específicos.
- Vestidos: aparecen como pequeños detalles que rompen con la uniformidad de una prenda.
- Shorts: el denim también encuentra en las tachas una forma de renovar los modelos para los días más cálidos.
- Bolsos: son una alternativa para sumar la tendencia sin modificar demasiado el resto del look.
- Calzado: las aplicaciones metálicas permiten incorporar el recurso desde los pies y completar un conjunto más urbano.
Esta variedad hace que las tachas puedan adaptarse tanto a quienes buscan un look llamativo como a quienes prefieren incorporarlas de manera puntual. No es necesario combinar varias prendas con el mismo detalle: una sola pieza puede ser suficiente para marcar la diferencia.
Cómo incorporarlas sin recargar
Una de las formas más sencillas de llevar esta tendencia consiste en elegir una prenda con tachas y combinarla con básicos. Un jean intervenido puede acompañarse con una remera lisa y zapatillas, mientras que una campera con aplicaciones metálicas puede utilizarse sobre un conjunto de líneas simples.
Para quienes prefieren una presencia más sutil, los accesorios ofrecen otra posibilidad. Un bolso o un par de zapatos con tachas pueden aportar el detalle distintivo sin convertirlo en el centro absoluto del conjunto.
También se puede jugar con el tamaño y la distribución de las aplicaciones. Las tachas pequeñas generan un efecto más delicado, mientras que aquellas de mayor tamaño producen una imagen más marcada. La elección depende del protagonismo que se quiera darle a la prenda.
El regreso de este recurso demuestra que una tendencia vinculada a determinadas estéticas puede incorporarse a propuestas mucho más amplias. Esta primavera, las tachas aparecen como una alternativa para renovar prendas conocidas, sumar personalidad a los conjuntos y darle un giro diferente a los básicos de todos los días.