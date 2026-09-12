El leather coat se posiciona como una de las alternativas más llamativas dentro del street style. La clásica prenda de cuero, ahora en versiones más largas y estructuradas, se presenta como una opción capaz de aportar carácter a cualquier outfit sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.
Leather coat: cómo combinar la prenda de cuero que es tendencia en el street style
La propuesta recupera una estética inspirada en el rock y se adapta a diferentes estilos. Puede llevarse con jeans, minifaldas o vestidos para crear conjuntos urbanos, modernos y con personalidad.
Su estética remite directamente al universo del rock ‘n’ roll, pero la tendencia también permite llevarlo hacia propuestas más urbanas, relajadas o incluso femeninas. Por eso, se convirtió en una pieza versátil para quienes buscan renovar sus conjuntos cotidianos y sumar un detalle diferente.
A diferencia de las camperas de cuero tradicionales, el leather coat suele destacarse por su largo, que puede llegar hasta las rodillas o incluso más abajo. Esta característica le otorga una presencia especial y permite jugar con las proporciones de las prendas que se llevan debajo.
Una prenda con espíritu rockero
El cuero tiene una larga relación con la estética del rock y, en esta temporada, esa inspiración vuelve a ocupar un lugar destacado. El leather coat recupera ese espíritu y lo adapta a combinaciones que pueden utilizarse tanto para una salida como para completar un conjunto de todos los días.
Su principal atractivo está en la capacidad de modificar rápidamente la apariencia de un look. Una combinación sencilla de prendas puede adquirir una estética mucho más atrevida cuando se incorpora un abrigo de cuero como pieza protagonista.
Además, su estructura permite generar una silueta definida. Los modelos largos pueden aportar movimiento al caminar, mientras que aquellos de corte más recto construyen una imagen más sobria y urbana.
El resultado depende en gran medida de las prendas con las que se combine. El mismo abrigo puede formar parte de un conjunto informal con zapatillas o adquirir una apariencia más sofisticada cuando se acompaña con calzado y accesorios de mayor impacto.
Cómo combinar el leather coat
La versatilidad es una de las principales características de esta tendencia. Aunque el cuero puede parecer una elección difícil de incorporar a los conjuntos cotidianos, existen diferentes alternativas para adaptarlo a distintos estilos.
Algunas de las combinaciones más sencillas para llevar esta prenda son:
- Con jeans: una de las opciones más fáciles para lograr un conjunto urbano y relajado. Los pantalones de denim equilibran la intensidad visual del cuero.
- Con minifaldas: permiten generar un contraste entre una prenda corta y un abrigo de mayor longitud, con un resultado más atrevido.
- Con vestidos: una alternativa que combina la impronta rockera del cuero con una estética más delicada y femenina.
- Con prendas básicas: remeras, sweaters o tops de líneas simples ayudan a que el abrigo sea el protagonista del conjunto.
- Con distintos tipos de calzado: zapatillas, botas o zapatos pueden modificar por completo la estética final.
Una de las claves para llevarlo está en no sobrecargar el conjunto. Al tratarse de una prenda con mucha presencia, puede funcionar como el elemento central de un outfit construido a partir de piezas más simples.
También es posible jugar con las capas. Durante los días más fríos, el abrigo puede colocarse sobre sweaters o prendas de punto, mientras que en jornadas más templadas puede utilizarse sobre una remera o una camisa.
Del street style a los looks cotidianos
Aunque el leather coat tiene una fuerte identidad asociada con la moda urbana, no está limitado a un único tipo de estética. Su versatilidad permite incorporarlo a diferentes propuestas y adaptarlo según la ocasión.
Para un look informal, los jeans y las zapatillas son aliados sencillos. La combinación permite mantener el protagonismo del abrigo sin que el conjunto resulte demasiado elaborado. En cambio, una minifalda puede llevar la propuesta hacia un terreno más audaz.
Los vestidos también ofrecen una posibilidad interesante. El contraste entre una prenda de cuero de apariencia fuerte y una pieza de líneas más suaves genera un equilibrio visual que permite salir de las combinaciones tradicionales.
Otra alternativa es utilizarlo como una pieza clave en conjuntos monocromáticos. En esos casos, el abrigo puede funcionar como el elemento que aporta textura y personalidad al conjunto.
La tendencia también permite experimentar con accesorios. Anteojos, carteras, cinturones o piezas de joyería pueden acompañar la estética sin quitarle protagonismo a la prenda principal.