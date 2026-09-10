Con la llegada de los días más cálidos, las tendencias de moda comienzan a renovar el guardarropa y el calzado ocupa un lugar central en las nuevas propuestas. Entre los estilos que vuelven a ganar protagonismo aparece el calzado western, una alternativa que recupera elementos inspirados en la estética del lejano oeste y los adapta a looks urbanos y actuales.
Botas texanas: por qué el calzado western vuelve a ser tendencia esta primavera
Las propuestas para los meses cálidos recuperan una estética inspirada en el lejano oeste y la adaptan a conjuntos urbanos, con diferentes diseños, colores y detalles para renovar el guardarropa.
Las botas texanas dejaron de estar asociadas exclusivamente a conjuntos de inspiración country y se convirtieron en una pieza versátil para combinar con prendas de diferentes estilos. Esta temporada, además, la tendencia amplía sus posibilidades con modelos más livianos, diseños de caña baja y versiones que incorporan detalles característicos del universo western.
La clave está en la posibilidad de sumar este tipo de calzado a prendas cotidianas sin necesidad de construir un look completamente inspirado en el estilo vaquero. De esta manera, un par de botas puede acompañar desde un vestido hasta un jean, una falda o un conjunto más relajado.
Cómo llevar el estilo en primavera
La primavera permite experimentar con combinaciones más frescas y dejar de lado los conjuntos demasiado abrigados. En este contexto, el calzado western puede convertirse en el elemento que aporta personalidad al outfit sin sobrecargarlo.
Una de las opciones más habituales es combinar botas texanas con vestidos cortos o midi. El contraste entre una prenda de apariencia liviana y un calzado de estética más marcada genera un conjunto equilibrado y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.
También funcionan con jeans de pierna recta, pantalones amplios o shorts. En estos casos, las botas pueden convertirse en el punto de atención del look, especialmente cuando presentan bordados, costuras decorativas, hebillas o texturas que remiten a los diseños tradicionales.
Otra alternativa consiste en elegir modelos en tonos neutros, como marrón, beige, negro o blanco. Estas opciones permiten incorporarlas a distintos conjuntos y extender su uso durante toda la temporada.
El calzado western tampoco necesita ocupar un lugar predominante. Para quienes prefieren una incorporación más discreta de la tendencia, existen diseños con detalles inspirados en la estética texana pero con una estructura más cercana a los zapatos o botines urbanos.
Las claves de la tendencia
El regreso de la estética western no significa que los diseños deban reproducir de manera literal el calzado tradicional. Las nuevas versiones toman algunos de sus elementos más reconocibles y los reinterpretan para adaptarlos a las tendencias actuales.
Entre los detalles que pueden encontrarse en esta propuesta se destacan:
- Botas texanas de caña alta o media.
- Modelos de caña corta, más fáciles de combinar en días templados.
- Bordados y costuras decorativas.
- Puntas marcadas o levemente afinadas.
- Tonos tierra, blanco, negro y diferentes variantes de marrón.
- Materiales con acabado liso, gamuzado o efecto cuero.
- Hebillas y pequeños detalles metálicos.
- Diseños que combinan inspiración western con líneas urbanas.
La elección depende del estilo personal y del protagonismo que se quiera darle al calzado. Un modelo con bordados o detalles llamativos puede transformar un conjunto básico, mientras que una bota de diseño sencillo funciona como complemento para diferentes prendas.
De las botas texanas a los looks urbanos
Una de las razones por las que el calzado western consigue mantenerse entre las tendencias es su capacidad para salir del contexto en el que nació. Las botas que originalmente estaban relacionadas con la indumentaria de campo encontraron un lugar dentro de la moda urbana y comenzaron a aparecer en combinaciones mucho más diversas.
Para la primavera, esta adaptación resulta especialmente práctica porque permite jugar con prendas de diferentes largos y materiales. Un vestido liviano con botas texanas puede generar un contraste marcado, mientras que un jean y una remera básica permiten conseguir una propuesta más informal.