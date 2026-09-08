El bedazzling es una forma de intervenir objetos cotidianos para transformarlos mediante la incorporación de pequeños elementos decorativos, especialmente aquellos que aportan brillo. La palabra proviene del inglés bedazzle, que significa deslumbrar o impresionar, y en el mundo de la moda se utiliza para describir el proceso de cubrir o adornar una superficie con detalles brillantes.
Bedazzling: en qué consiste la tendencia de personalizar cosas con pedrería
Una propuesta que gana espacio entre quienes buscan darle una nueva vida a sus prendas y accesorios, combinando creatividad, diseños únicos y detalles llamativos para transformar objetos cotidianos.
Aunque la técnica tiene antecedentes en distintas épocas de la moda, en los últimos años encontró una nueva oportunidad gracias a las tendencias de personalización. La idea es sencilla: tomar una prenda, un accesorio o un objeto que ya se tiene y modificarlo para darle una apariencia diferente.
El resultado puede ser discreto o completamente llamativo. Una remera puede llevar apenas algunos cristales en el cuello, mientras que una cartera puede convertirse en una pieza cubierta de piedras. Lo mismo ocurre con las fundas de celular, que se transformaron en uno de los objetos favoritos para experimentar con esta tendencia.
Más allá de la estética, el atractivo está en la posibilidad de crear algo propio. En lugar de comprar un producto exactamente igual al que utilizan otras personas, el bedazzling permite incorporar colores, formas y diseños según el gusto personal.
Todo puede transformarse
Una de las características que explican la popularidad de esta tendencia es que no está limitada a una única categoría. La técnica puede aplicarse sobre diferentes materiales y superficies, siempre que los elementos decorativos puedan adherirse correctamente.
Entre los objetos que pueden personalizarse se encuentran:
- Remeras, camperas y jeans.
- Carteras, mochilas y billeteras.
- Zapatillas y otros tipos de calzado.
- Anteojos y accesorios para el cabello.
- Fundas y carcasas para celulares.
- Botellas, vasos y otros objetos de uso cotidiano.
- Accesorios como collares, pulseras y hebillas.
Los cristales tipo strass son una de las alternativas más utilizadas porque permiten conseguir rápidamente el efecto brillante característico. También pueden combinarse diferentes tamaños para generar dibujos, iniciales, corazones, flores, estrellas o patrones geométricos.
En el caso de las prendas, el diseño puede concentrarse en determinadas zonas para conseguir un resultado más elegante. Por ejemplo, pequeños cristales alrededor de un bolsillo o en las mangas pueden aportar brillo sin transformar completamente la pieza.
En cambio, quienes buscan un estilo más maximalista pueden cubrir grandes superficies y combinar distintos colores. En los accesorios, una de las posibilidades más populares es crear diseños que funcionen como una especie de firma personal.
Personalización como protagonista
El auge del bedazzling también se relaciona con una búsqueda más amplia de prendas y accesorios únicos. Personalizar un objeto permite recuperar piezas que habían quedado olvidadas en el placard y darles una segunda oportunidad.
Una prenda básica puede adquirir una estética completamente diferente después de incorporar algunos detalles. De esta manera, la tendencia no depende necesariamente de renovar todo el guardarropa, sino de intervenir aquello que ya forma parte de él.
La técnica también ofrece una alternativa para quienes disfrutan de las actividades manuales. Diseñar previamente el dibujo, seleccionar los materiales y decidir dónde colocar cada elemento forma parte de la experiencia. El proceso puede realizarse de manera artesanal, con adhesivos específicos o herramientas diseñadas para colocar determinados tipos de piedras.
En redes sociales, además, la personalización se convirtió en parte del atractivo. Mostrar el proceso de transformación de una pieza permite compartir el antes y el después y, al mismo tiempo, inspirar nuevas ideas.
Así, el bedazzling pasó de ser una técnica asociada principalmente con prendas llamativas a convertirse en una forma de expresión que puede trasladarse prácticamente a cualquier objeto. Desde una campera hasta el celular, el objetivo es el mismo: llenar de brillo lo cotidiano y convertirlo en una pieza con identidad propia.