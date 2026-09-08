La gala solidaria anual de la Fundación Fundaleu reunió a reconocidas figuras del espectáculo y la moda en un exclusivo hotel de Buenos Aires. Como cada año, el evento también se convirtió en una vidriera de tendencias, con elecciones de alto impacto entre las invitadas.
Susana Giménez sorprendió con un look maximalista: vestido floreado y abrigo de piel
La conductora apostó por una propuesta sofisticada para una noche especial, con detalles en tonos aguamarina, guantes largos y una cartera pequeña que completaron la elección.
Susana Giménez asistió junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, mientras que también dijeron presente Juliana Awada, Nicole Neumann y Elina Costantini, entre otras personalidades.
Look de alto impacto
Susana Giménez volvió a imponer su estilo con una elección sofisticada y maximalista. Para la ocasión, lució un vestido negro largo de Alaïa, decorado con flores en tono aguamarina.
Como complemento, incorporó una estola de piel negra y sumó accesorios que reforzaron el perfil glamoroso de la propuesta.
La conductora completó el conjunto con guantes de ópera, una minicartera con aplique metálico dorado y un peinado recogido de estética escultural.
Mercedes Sarrabayrouse llegó junto a su madre y eligió una propuesta elegante en tonos tierra. Llevó un vestido marrón con cuello buche y sectores drapeados. Al igual que Susana, agregó un abrigo corto de piel negra. Para completar el conjunto, optó por un clutch a tono.
Una noche marcada por la moda
La presencia de distintas figuras del espectáculo y la moda hizo que la gala de Fundaleu también se destacara por sus elecciones de vestuario.
Entre las asistentes estuvieron Juliana Awada, Nicole Neumann y Elina Costantini, quienes se sumaron a una noche en la que los looks tuvieron un papel central.