Ralph Lauren fue una de las grandes protagonistas de la apertura de la Semana de la Moda de Nueva York, donde presentó su colección Primavera/Verano 2027. A los 86 años, el diseñador estadounidense volvió a llevar a la pasarela los elementos que definieron la identidad de su firma durante más de cinco décadas, aunque esta vez con una interpretación más artesanal, femenina y contemporánea.
Así fue el desfile de Ralph Lauren que inauguró la Semana de la Moda de Nueva York
La firma estadounidense presentó su colección Primavera/Verano 2027, con una propuesta que combinó sastrería, denim y vestidos de noche en una estética más femenina, artesanal y contemporánea.
La propuesta mantuvo la esencia clásica de la marca, pero incorporó nuevas combinaciones de texturas, siluetas y materiales. La sastrería de líneas estructuradas convivió con prendas de formas más fluidas y detalles artesanales que aportaron una estética renovada.
La tradicional paleta de azul marino y blanco se amplió con tonos de rosa empolvado, beige y dorado. El denim, uno de los materiales más asociados al universo Ralph Lauren, también volvió a ocupar un lugar destacado en la colección.
Clásicos renovados
La nueva propuesta tomó como punto de partida algunas de las siluetas históricas de la firma y las reinterpretó desde una perspectiva actual. El resultado combinó prendas tradicionalmente vinculadas con la sastrería con piezas más relajadas y femeninas.
Entre los conjuntos presentados aparecieron pantalones de traje, chaquetas de cuero, sombreros canotier y zapatillas de ballet. La combinación permitió generar contrastes entre estructuras más rígidas y elementos delicados, una de las características centrales de la colección.
Los vestidos de noche también tuvieron un papel importante dentro del desfile. Con diseños pensados para ocasiones especiales y alfombras rojas, Ralph Lauren buscó ampliar su propuesta sin abandonar la elegancia que caracteriza a la marca.
Una Semana de la Moda con nuevas reglas
El desfile de Ralph Lauren se realizó un día antes del comienzo oficial de la Semana de la Moda de Nueva York, que se extenderá hasta el 13 de septiembre.
La edición de este año presenta además una modificación inédita: los eventos oficiales organizados en el marco de la NYFW no permiten el uso de pieles animales. La medida fue anunciada en diciembre por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), organismo encargado de organizar la Semana de la Moda de Nueva York, y comenzó a aplicarse durante este mes.
Ralph Lauren y Coach fueron las dos grandes firmas que protagonizaron esta jornada inaugural adelantada. Mientras Ralph Lauren presentó una actualización de su estética histórica, Coach llevó a la pasarela una propuesta en la que sus tradicionales bolsos y accesorios de cuero tuvieron especial protagonismo.
Celebridades en primera fila
El desfile también convocó a numerosas figuras de Hollywood, que acompañaron la presentación desde la primera fila. Entre las invitadas estuvieron Cynthia Erivo, Viola Davis, Ariana DeBose, Rachel Brosnahan y Elizabeth Debicki. Varias de ellas eligieron prendas de Ralph Lauren para asistir al evento y mostraron distintas interpretaciones del estilo de la firma.
Ariana DeBose optó por un look de la marca con una impronta femenina y destacó la posibilidad de adaptar la estética de Ralph Lauren a diferentes etapas personales y estilos.
Cynthia Erivo también llevó un diseño de la casa y apostó por combinar la identidad clásica de la firma con elementos que reflejan su personalidad. Elizabeth Debicki, por su parte, formó parte del grupo de celebridades que acompañó el lanzamiento de la nueva colección.
Artesanía y elegancia
David Lauren, hijo del diseñador y Chief Branding and Innovation Officer de la compañía, presentó la nueva colección como una propuesta basada en la artesanía, los detalles particulares y la combinación de estructuras marcadas con elementos femeninos y fluidos.
La colección se caracterizó así por una mezcla de estilos que permitió actualizar los códigos tradicionales de Ralph Lauren. Las prendas estructuradas, el denim, los diseños de noche y una paleta que incorporó tonos suaves y dorados convivieron en una misma propuesta.