Lujo, arte y controversia

La Met Gala 2027 consolida el histórico y polémico regreso de John Galliano

El Met de Nueva York y Anna Wintour confirmaron que homenajearán al diseñador británico con la muestra "Horizons" el próximo año. Sin embargo, la distinción —reservada para solo tres creadores vivos en la historia— reabrió un profundo debate global tras recordar los episodios racistas que truncaron su carrera en 2011.