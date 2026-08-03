El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y Vogue hicieron público el eje conceptual de la gran cita de la moda para 2027: John Galliano: Horizons. La retrospectiva celebrará la maestría estética del creador británico de 65 años, convirtiéndolo en apenas el tercer diseñador vivo en recibir esta distinción monográfica. Sin embargo, la elección reabrió de inmediato las heridas sociales e institucionales provocadas por los episodios antisemitas que marcaron el punto más oscuro de su carrera en 2011.
La Met Gala 2027 consolida el histórico y polémico regreso de John Galliano
El Met de Nueva York y Anna Wintour confirmaron que homenajearán al diseñador británico con la muestra "Horizons" el próximo año. Sin embargo, la distinción —reservada para solo tres creadores vivos en la historia— reabrió un profundo debate global tras recordar los episodios racistas que truncaron su carrera en 2011.
Un Olimpo reservado para contados genios vivos
La confirmación de la temática para la exposición anual del Costume Institute sitúa a John Galliano en una categoría histórica supremamente reducida. Hasta el momento, en toda la trayectoria del Museo Metropolitano de Arte (Met), únicamente el francés Yves Saint Laurent —en 1983— y la vanguardista japonesa Rei Kawakubo —en 2017— habían recibido una retrospectiva individual mientras continuaban con vida.
Galliano se consolida así como el tercer creador en alcanzar este hito en vida, un privilegio reservado para figuras cuya visión transformó de manera estructural y definitiva el lenguaje de la alta costura internacional.
La revolución teatral que transformó a Dior
Para entender la dimensión artística de Galliano es imprescindible remontarse a su era dorada al frente de Christian Dior, casa a la que llegó en 1996 y que lideró de forma magistral hasta 2011. Durante esos 15 años, el diseñador de origen gibraltareño redefinió los códigos del espectáculo sobre la pasarela.
Sus colecciones no eran simples desfiles, sino dramáticas producciones cinematográficas impulsadas por una investigación histórica minuciosa, cortes al bies perfectos, volúmenes exorbitantes y una narrativa visual sin precedentes. Galliano convirtió la alta costura en un territorio de ensueño, romanticismo extremo y técnica impecable que revitalizó la industria del lujo a fines del siglo XX y comienzos del XXI.
El colapso de 2011 y la condena pública
Toda esa estructura de éxito se desmoronó drásticamente en febrero de 2011, cuando salieron a la luz videos y testimonios de incidentes ocurridos en el café La Perle de París. En ellos, un Galliano visiblemente bajo los efectos del alcohol pronunciaba graves insultos racistas y antisemitas, llegando a declarar públicamente su admiración por Adolf Hitler.
La respuesta de la industria y la justicia fue inmediata y contundente:
- Despido fulminante: la casa Dior rompió relaciones de forma inmediata con el creativo.
- Fallo judicial: un tribunal francés lo declaró culpable de "injurias públicas de carácter racial", imponiéndole una multa en suspenso.
- Disculpas públicas: Galliano emitió comunicados de disculpa, reconociendo su severa adicción al alcohol y a los fármacos, y emprendió un proceso de rehabilitación médica y personal alejado de los focos.
Rehabilitación y el resurgimiento de la mano de Anna Wintour
Tras años de marginación y tratamiento, la industria de la moda inició una compleja etapa de reinserción para el diseñador. En 2014, Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y figura central de la Met Gala, jugó un papel clave en la gestión de su retorno formal a las grandes ligas como director creativo de Maison Margiela.
Bajo el sello de Margiela, Galliano demostró una capacidad intacta para la reinvención conceptual, adoptando un perfil personal austero pero manteniendo una audacia técnica deslumbrante (cuyo punto culminante fue la aclamada colección Artisanal 2024). El visto bueno de Wintour no solo facilitó su acogida en la pasarela, sino que preparó el terreno para la consagración institucional que representa el anuncio actual del Met.
La decisión de dedicar la Met Gala 2027 a la obra de Galliano pone de manifiesto la constante tensión entre la apreciación del arte y la memoria moral de la sociedad contemporánea. Mientras las instituciones culturales defienden el homenaje basándose en la innegable genialidad técnica e influencia estética del creador, la conversación global vuelve a preguntarse si el perdón institucional y el transcurso del tiempo son suficientes para eclipsar las grietas éticas del pasado.