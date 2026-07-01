A 65 años de su nacimiento

El legado de Lady Di: la princesa que eligió reinar desde el corazón y sigue inspirando a nuevas generaciones

Diana de Gales permanece como un faro de empatía en un mundo que aún aprende de sus batallas. Su lucha contra los estigmas del VIH, la valentía de hablar de salud mental cuando era tabú y su inconfundible revolución estética la convirtieron en un mito eterno que las juventudes de hoy vuelven a abrazar.