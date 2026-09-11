Tommy Hilfiger volvió a ser protagonista de la Semana de la Moda de Nueva York con una presentación que combinó moda, música y algunas apariciones inesperadas. El diseñador eligió el emblemático Hotel Plaza como escenario para mostrar su colección de primavera y convirtió el desfile en una verdadera experiencia.
Tommy Hilfiger deslumbró en Nueva York con una colección inspirada en el estilo preppy
La presentación reunió a Gigi Hadid, Romeo Beckham y otras figuras, además de dejar un curioso momento protagonizado por la mascota de Taylor Swift y Travis Kelce.
La propuesta incluyó una presentación musical y reunió a reconocidas figuras de la moda y el espectáculo. Entre ellas estuvieron Gigi Hadid, una de las principales modelos del desfile, y Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham.
La pasarela
Decenas de modelos recorrieron el espacio dispuesto frente al tradicional hotel neoyorquino. La puesta estuvo organizada alrededor de un elegante bar, con filas de sofás para los invitados, mientras una orquesta interpretaba versiones de clásicos del pop y el rock.
Gigi Hadid encabezó el grupo de modelos que participaron de la presentación. También caminó por la pasarela Romeo Beckham, quien formó parte de una colección marcada por las referencias al estilo estadounidense y la estética preppy que caracteriza a Hilfiger.
Entre las prendas destacadas apareció el suéter de punto trenzado, combinado con camisas y faldas plisadas por debajo de la rodilla para las mujeres. Para los hombres, la propuesta incluyó pantalones de pinzas y diferentes abrigos, entre ellos la tradicional chaqueta universitaria o “varsity”.
El detalle que vinculó al desfile con Taylor Swift
Uno de los elementos que había generado expectativa alrededor de la presentación fue la participación de Travis Kelce como nuevo embajador de la marca. El jugador de fútbol americano aparece en la campaña de Hilfiger junto al perro samoyedo que comparte con Taylor Swift.
Aunque Kelce no estuvo presente en el desfile, el animal sí tuvo su momento de protagonismo. Al finalizar la presentación, Hilfiger salió a saludar al público acompañado por el perro.
La mascota protagonizó una escena divertida cuando comenzó a correr y casi terminó arrastrando al diseñador mientras ambos se alejaban del lugar, ante los aplausos de los presentes.
Escenario emblemático
Hilfiger no participa en todas las ediciones de la New York Fashion Week. Sin embargo, cuando decide presentar allí sus colecciones suele apostar por espacios reconocidos de la ciudad.
En otras oportunidades eligió lugares como el Oyster Bar de la estación Grand Central y uno de los antiguos ferries que conectan Manhattan con Staten Island.
El diseñador también fue uno de los impulsores del modelo de ventas “see now, buy now”, que permitía adquirir las prendas poco después de su presentación. En esta ocasión, sin embargo, su propuesta parece volver al calendario tradicional de temporadas, con una fuerte presencia de celebridades e influencers.
Las celebridades que estuvieron en el Hotel Plaza
La presentación generó una importante convocatoria frente al Hotel Plaza, donde se reunieron fotógrafos y curiosos para ver a las figuras invitadas.
Entre los rostros conocidos estuvieron las cantantes Camila Cabello y JiSoo, los actores Lukas Gage y Patrick Schwarzenegger, la modelo Kate Moss y el basquetbolista Karl-Anthony Towns.
También hubo presencia española con el actor Arón Piper, la cantante Bad Gyal y el empresario de moda Bruno Casanovas.