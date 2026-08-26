Victoria’s Secret ya tiene fecha y lugar para su próximo gran desfile. El espectáculo de la reconocida firma de lencería se realizará en octubre en Los Ángeles, después de dos ediciones consecutivas en Nueva York.
Victoria’s Secret ya tiene fecha para su gran desfile: quiénes son las modelos confirmadas
El esperado espectáculo se realizará en octubre en Los Ángeles, tendrá una puesta en escena más ambiciosa que las ediciones anteriores y podrá seguirse en vivo por YouTube y las redes sociales de la firma.
Según adelantó la revista People, el evento está previsto para el domingo 18 de octubre a las 16:30, hora del Pacífico, y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la marca y sus redes sociales.
Un show que busca ser más grande
Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la propuesta, el director creativo de Victoria’s Secret, Adam Selman, anticipó que la nueva edición tendrá una escala mayor que las anteriores.
El cambio de ciudad responde precisamente a las dimensiones previstas para el espectáculo. Selman explicó que el equipo buscaba realizar una producción “más grande y más audaz” y que no encontraron en Nueva York un espacio que permitiera concretar todo lo que tenían previsto.
La elección de Los Ángeles abre así una nueva etapa para uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda.
Las modelos confirmadas
La firma comenzó a revelar algunos de los nombres que participarán de la próxima pasarela. Entre las figuras anunciadas se encuentran Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser y Abby Champion, quienes volverán a formar parte del desfile.
La presencia de Gigi Hadid marca nuevamente el regreso de una de las modelos más asociadas con la historia reciente de la marca.
Por ahora, Victoria’s Secret no dio a conocer la totalidad de las modelos que participarán, por lo que se esperan nuevos anuncios antes de la realización del evento.
Música, público y entradas
La propuesta también tendrá un componente musical, aunque todavía no fueron anunciados los artistas que estarán a cargo de las actuaciones.
En la edición anterior participaron Missy Elliott, Madison Beer, TWICE y Karol G, por lo que existe expectativa por conocer quiénes serán los encargados de acompañar la próxima presentación.
Otra de las novedades estará relacionada con el público. La marca organizará sorteos semanales para que sus seguidores puedan conseguir entradas y asistir al espectáculo de manera presencial.
Cada jueves se anunciarán a través de las redes sociales nuevas posibilidades para participar por localidades. La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a generar una mayor participación de los seguidores.
Un documental para encontrar una nueva figura
Antes del desfile, Victoria’s Secret también estrenará un documental centrado en la búsqueda de una nueva modelo para incorporarse a su pasarela.
El proyecto se titulará Angels Among Us y llegará al canal de YouTube de la compañía el 27 de septiembre. La producción mostrará parte del proceso realizado durante una convocatoria nacional.
Las aspirantes se presentaron en ciudades como Chicago, Miami, Houston y Los Ángeles, donde tuvieron la posibilidad de ser evaluadas por Adam Selman.
El objetivo es encontrar un nuevo rostro que pueda convertirse en una de las figuras de la próxima pasarela. De esta manera, la compañía suma una instancia de participación y búsqueda de talentos a la previa de su esperado espectáculo.