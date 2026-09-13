Con la llegada de los días cálidos, las prendas que dejan parte de la piel al descubierto vuelven a ganar protagonismo. Entre ellas, los vestidos cut out se posicionan como una de las alternativas que buscan transformar los looks de primavera-verano con recortes estratégicos, siluetas modernas y diferentes niveles de osadía.
Vestidos cut out, la moda que vuelve con fuerza para la primavera-verano
La temporada cálida recupera las aberturas estratégicas como recurso para renovar los looks, con propuestas que van desde alternativas sutiles hasta diseños más audaces para distintas ocasiones.
La tendencia cut out se caracteriza por incorporar aberturas en distintas zonas de una prenda, de manera que el diseño juega con la combinación entre tela y piel. En los vestidos, estos recortes pueden aparecer en la cintura, los laterales, la espalda, el abdomen o incluso en sectores más pequeños, como el escote.
Lejos de tratarse únicamente de una propuesta para ocasiones especiales, los diseños actuales permiten adaptar este recurso a distintos momentos del día. La clave está en elegir el tipo de abertura, la extensión del vestido y los accesorios de acuerdo con el estilo que se busca conseguir.
Qué son los vestidos cut out
Los vestidos cut out se reconocen fácilmente por sus recortes o aberturas incorporados a la estructura de la prenda. A diferencia de un vestido tradicional, el diseño no cubre por completo determinadas zonas del cuerpo, sino que utiliza esos espacios como parte central de la propuesta estética.
El atractivo de esta tendencia está precisamente en que no existe una única manera de llevarla. Un vestido puede presentar un pequeño recorte en la cintura y mantener una apariencia discreta, mientras que otro puede sumar varias aberturas y convertirse en una alternativa más llamativa para una salida nocturna.
Durante la primavera y el verano, este recurso también encuentra un contexto favorable por el uso de prendas más livianas, colores intensos, estampados y géneros frescos. Los vestidos cut out pueden combinarse con sandalias, zapatillas, carteras pequeñas o accesorios llamativos para construir propuestas diferentes a partir de una misma tendencia.
Además, los recortes permiten modificar visualmente la silueta. Una abertura lateral puede aportar movimiento al diseño, mientras que un detalle en la espalda puede convertirse en el principal atractivo de un vestido que, visto de frente, mantiene una estética sencilla.
Las principales versiones
La propuesta se adapta a diferentes estilos y puede encontrarse tanto en diseños minimalistas como en vestidos pensados para convertirse en el centro del look.
- Cut out en la cintura: uno de los diseños más reconocibles, con pequeñas o grandes aberturas a ambos lados.
- Recortes en la espalda: una alternativa que permite mantener el frente más clásico y sumar un detalle protagonista en la parte posterior.
- Aberturas laterales: aportan movimiento y pueden aparecer desde la zona de la cintura hasta sectores más cercanos a la cadera.
- Detalles en el abdomen: una opción más audaz que concentra la atención en la zona central del vestido.
- Diseños asimétricos: combinan diferentes tamaños y posiciones de recortes para generar una apariencia más original.
- Versiones minimalistas: incorporan una única abertura y resultan una alternativa para quienes buscan acercarse a la tendencia de manera más discreta.
Cómo llevarlos en primavera-verano
La versatilidad de los vestidos cut out permite utilizarlos tanto durante el día como por la noche. Para una propuesta más relajada, los modelos cortos pueden combinarse con zapatillas, sandalias planas y accesorios de tamaño pequeño. De esta manera, el recorte se convierte en el detalle distintivo sin necesidad de sumar demasiados elementos.
Para una salida nocturna, en cambio, los diseños largos o confeccionados con géneros más estructurados pueden acompañarse con sandalias de taco, carteras pequeñas y bijouterie. En estos casos, el vestido puede ocupar el lugar central y los accesorios funcionar como complemento.
Los colores también permiten modificar por completo el resultado. Los tonos neutros, como negro, blanco, beige o marrón, generan propuestas más sobrias, mientras que los colores vibrantes y los estampados aportan una estética vinculada directamente con la temporada cálida.
Otra posibilidad es elegir un diseño con un único recorte estratégico. Esta alternativa permite incorporar la tendencia sin que las aberturas sean excesivas y resulta especialmente útil para quienes buscan una versión más equilibrada.
En cuanto a los complementos, la regla más sencilla es evitar sobrecargar el conjunto. Si el vestido ya tiene varios recortes, estampados o detalles llamativos, accesorios más simples pueden ayudar a mantener el equilibrio visual. Por el contrario, un modelo liso y de líneas sencillas puede admitir piezas más protagonistas.