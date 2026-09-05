#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Moda

El regreso del estampado de periódico que Carrie Bradshaw convirtió en ícono

La propuesta recupera una estética asociada a los años 2000 y suma nuevas interpretaciones en colecciones actuales, con prendas que reivindican su carácter llamativo y una fuerte personalidad visual.

Carrie Bradshaw lució uno de los diseños más recordados de la moda.Carrie Bradshaw lució uno de los diseños más recordados de la moda.
 11:44
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El estampado que reproduce páginas de diarios, uno de los grandes símbolos de la moda de los 2000 gracias a John Galliano para Dior y a Carrie Bradshaw en Sex and the City, vuelve a ganar protagonismo. El llamado newspaper print reaparece en colecciones y pasarelas como parte del renovado interés por la estética del cambio de milenio.

Sin embargo, su historia comenzó mucho antes. En 1935, Elsa Schiaparelli utilizó recortes de prensa como inspiración para crear estampados en algunas de sus prendas, tomando como referencia a pescadoras danesas que usaban periódicos para protegerse del frío.

Mirá tambiénAnti-trend: cómo es la nueva forma de vestir que se aleja de las tendencias

De Schiaparelli a Carrie Bradshaw

Décadas después, Galliano retomó la idea para Dior y creó su propia versión de un periódico ficticio, The Christian Dior Daily. El diseño alcanzó el estatus de pieza de culto cuando Sarah Jessica Parker, interpretando a Carrie Bradshaw, lo lució durante la tercera temporada de Sex and the City.

Rosalía llevó la propuesta de Desigual inspirada en las páginas de prensa.Rosalía llevó la propuesta de Desigual inspirada en las páginas de prensa.

El vestido ceñido, combinado con un bolso Baguette de Fendi, se convirtió en uno de los looks más recordados de la serie y en un referente de la moda de comienzos del siglo XXI.

El regreso del “newspaper print”

Veinticinco años después, el estampado vuelve a captar la atención de la industria. Chanel y Dior lo reinterpretaron recientemente en sus propuestas, mientras que celebridades como Jenna Ortega recuperaron el famoso diseño de Galliano.

Jenna Ortega retomó el icónico vestido creado por John Galliano.Jenna Ortega retomó el icónico vestido creado por John Galliano.

La firma española Desigual también mantiene este recurso entre sus propuestas, con vestidos, faldas, tops y pantalones que llevan el característico motivo.

Desde la marca explican que el interés actual va más allá de la nostalgia por los 2000 y lo vinculan con la búsqueda de prendas con personalidad e historia.

Una tendencia para nuevas generaciones

El regreso se relaciona con el resurgimiento de la estética Y2K, que recuperó siluetas y accesorios propios de aquella época. Sin embargo, el estampado también despierta interés entre quienes no vivieron ese fenómeno.

Desigual sostiene que cada persona puede adaptarlo a su estilo: convertirlo en protagonista mediante un vestido o una camisa, o incorporarlo en detalles combinados con prendas básicas.

Así, un recurso que nació en la alta costura de los años 30 y se convirtió en ícono televisivo décadas más tarde vuelve a demostrar que algunos clásicos pueden atravesar generaciones sin perder vigencia.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google

Sobre el Autor
Por: 
#TEMAS:
Especial Nosotros
Moda
Moda y Tendencias

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro