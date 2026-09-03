El cabello corto continúa ganando protagonismo entre quienes buscan una renovación sin perder posibilidades a la hora de peinarse. Lejos de limitar las opciones, existen diferentes propuestas que permiten jugar con el volumen, las capas y los largos para conseguir resultados personalizados.
Tres estilos de pelo corto que son tendencia y favorecen a distintos rostros
Cambiar de imagen puede resultar más sencillo al elegir propuestas versátiles, capaces de adaptarse a las facciones, la textura del cabello y las preferencias personales de cada persona.
La elección depende de varios factores. La forma de la cara puede orientar la decisión, pero también resulta importante considerar la textura natural, la cantidad de cabello y el tiempo disponible para su mantenimiento. Entre las alternativas que mantienen su popularidad aparecen tres propuestas capaces de adaptarse a diferentes características.
Bob, un clásico versátil
El bob se mantiene como una de las elecciones más populares por su capacidad de transformarse. Puede llevarse a la altura de la mandíbula o un poco más largo, con terminaciones rectas, capas suaves o textura.
Su versatilidad permite realizar modificaciones según las facciones. Una versión más larga puede generar una sensación visual de mayor longitud, mientras que el volumen en los laterales ayuda a equilibrar determinadas proporciones.
Además, admite diferentes tipos de peinado. La raya al medio aporta simetría, mientras que una lateral modifica el marco de la cara. Las ondas suaves, por su parte, suman movimiento y un acabado más relajado.
Pixie, una apuesta moderna
El pixie es una alternativa para quienes buscan un cambio más marcado. Su estructura permite combinar largos en la parte superior con laterales más cortos y crear diferentes efectos mediante el peinado.
Las capas cumplen un papel fundamental en este estilo, ya que permiten modificar el volumen y aportar textura. También puede incorporar un flequillo más largo para enmarcar las facciones y suavizar el resultado.
Aunque requiere retoques periódicos para conservar su forma, ofrece múltiples posibilidades. Puede lucirse prolijo y definido o apostar por un acabado más natural y despeinado.
Bixie, el equilibrio entre dos propuestas
El bixie combina características del bob y del pixie, convirtiéndose en una opción intermedia para quienes no desean llevar el cabello demasiado corto.
Su principal característica son las capas, que aportan movimiento y permiten conseguir un resultado ligero. También admite mechones más largos alrededor de la cara, un detalle que facilita la personalización.
Esta propuesta puede adaptarse a diferentes texturas y ofrece una transición cómoda para quienes desean realizar un cambio progresivo. Al crecer, además, mantiene cierta flexibilidad y permite evolucionar hacia otros largos sin perder por completo su estructura.
Más allá de las tendencias, la mejor elección será aquella que se adapte al estilo personal y a las características de cada cabello. Bob, pixie y bixie demuestran que existen múltiples alternativas para renovar la imagen con un resultado favorecedor.