Los pantalones capri vuelven a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de moda para la temporada primavera-verano. Después de varias temporadas en las que los diseños amplios y de pierna larga dominaron las propuestas, este modelo recupera protagonismo y aparece nuevamente como una alternativa para renovar los looks de los meses más cálidos.
Vuelven los pantalones capri: la tendencia que será furor esta primavera-verano
La silueta que deja parte de las piernas al descubierto recupera protagonismo y aparece en distintas versiones, desde denim hasta diseños sastreros y telas livianas.
Su principal característica es el largo: llegan aproximadamente hasta la mitad de la pantorrilla, aunque existen versiones que pueden quedar algunos centímetros por debajo de la rodilla. Esa silueta los diferencia de los pantalones tradicionales y permite combinarlos tanto con prendas informales como con propuestas más arregladas.
El regreso del capri también se relaciona con la recuperación de distintas tendencias de décadas anteriores. La moda actual retoma prendas y siluetas conocidas, pero las incorpora con nuevos cortes, materiales y combinaciones para adaptarlas a los códigos contemporáneos.
Distintas alternativas
El modelo clásico no es la única alternativa. Para primavera-verano aparecen distintas versiones que permiten jugar con las proporciones y adaptar la tendencia a diferentes estilos.
Entre las opciones que pueden encontrarse se destacan:
- Capri de denim, una alternativa informal que puede combinarse con remeras, camisas o tops.
- Diseños sastreros, ideales para looks más estructurados y formales.
- Modelos de tiro alto, que ayudan a marcar la cintura y modificar visualmente las proporciones.
- Versiones rectas o ligeramente ajustadas, que recuperan la silueta tradicional del pantalón.
- Capri en telas livianas, pensados especialmente para los días de temperaturas más elevadas.
- Diseños estampados o en tonos intensos, que convierten al pantalón en el elemento principal del conjunto.
La variedad de materiales y cortes permite que la tendencia no quede limitada a un único tipo de vestimenta. Un mismo largo puede aparecer en prendas de inspiración deportiva, propuestas urbanas o conjuntos más elegantes.
Con qué prendas se pueden combinar
Una de las claves del regreso de los pantalones capri está en las posibilidades de combinación. Al dejar parte de la pierna al descubierto, pueden utilizarse con diferentes tipos de calzado para modificar por completo el resultado final.
Para un conjunto cotidiano, una de las alternativas es llevarlos con remeras básicas, camisas amplias o tops. En los días más cálidos también pueden combinarse con prendas livianas y de cortes simples, dejando que el pantalón concentre la atención.
El calzado también tiene un papel importante. Las zapatillas pueden aportar un aire informal, mientras que las sandalias ayudan a construir una propuesta más ligada al verano. Los zapatos bajos, por su parte, permiten llevar la tendencia hacia un estilo más clásico.
En cuanto a las prendas superiores, una camisa dentro del pantalón puede generar una silueta más definida, mientras que una prenda amplia permite conseguir un conjunto más relajado. También pueden incorporarse sacos livianos para extender el uso del capri a diferentes momentos del día.