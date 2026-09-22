Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 22 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Cortes de luz para este martes en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de elementos de maniobra y conductores, además de mantenimiento general.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 11:00 San Martín, Las Heras, Callejón Funes y Aras Belgrano
08:00 - 12:00 Estrada, Azopardo, Zeballos y Alberti
08:00 - 12:00 Espora, Padre Genesio, 1 de Mayo y San Martín
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorostiaga, R. Godoy y Pasaje Sta. Fe
09:00 - 13:00 Av. F. Zuviria, Av. A. del Valle, Iturraspe y Pasaje Larramendi
10:00 - 12:00 JM Zuviria, San Lorenzo, Pasaje Sastre y Gob. Freyre
11:00 - 13:00 Vera, Crespo, Solís y Chile
Santo Tomé
08:00 - 11:00 La Rioja, Balcarce, Candioti y Falucho
09:00 - 13:00 Av. 7 de Marzo, Derqui, Azcuénaga y Córdoba
10:00 - 12:00 Lubary, Córdoba, Rivadavia y Chapeaurouge
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.