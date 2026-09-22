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Cortes de luz para este martes en Santa Fe y Santo Tomé

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes 22 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de elementos de maniobra y conductores, además de mantenimiento general.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 11:00 San Martín, Las Heras, Callejón Funes y Aras Belgrano

08:00 - 12:00 Estrada, Azopardo, Zeballos y Alberti

08:00 - 12:00 Espora, Padre Genesio, 1 de Mayo y San Martín

09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorostiaga, R. Godoy y Pasaje Sta. Fe

09:00 - 13:00 Av. F. Zuviria, Av. A. del Valle, Iturraspe y Pasaje Larramendi

10:00 - 12:00 JM Zuviria, San Lorenzo, Pasaje Sastre y Gob. Freyre

11:00 - 13:00 Vera, Crespo, Solís y Chile

Santo Tomé

08:00 - 11:00 La Rioja, Balcarce, Candioti y Falucho

09:00 - 13:00 Av. 7 de Marzo, Derqui, Azcuénaga y Córdoba

10:00 - 12:00 Lubary, Córdoba, Rivadavia y Chapeaurouge

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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Empresa Provincial de la Energía
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