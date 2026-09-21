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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio eléctrico para este 21 de septiembre en sectores de Santa Fe, por tareas de mantenimiento.

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Zenteno, Estrada, Solís y Perú

08:00 - 11:00 Lamadrid, 3 de Febrero, Entre Ríos y Chile

10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Azopardo, Doldán y Espinoza

11:30 - 14:30 Mons. Rodríguez, Doldán, Rosatti y Reutemann

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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