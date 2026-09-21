Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio eléctrico para este 21 de septiembre en sectores de Santa Fe, por tareas de mantenimiento.
Cortes de luz programados por la EPE.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Zenteno, Estrada, Solís y Perú
08:00 - 11:00 Lamadrid, 3 de Febrero, Entre Ríos y Chile
10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Azopardo, Doldán y Espinoza
11:30 - 14:30 Mons. Rodríguez, Doldán, Rosatti y Reutemann
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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