Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 21 de septiembre

1. Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé Obras y Desvíos Santo Tomé: El tránsito que usaba Av. 7 de Marzo se desvía por Macia, Colón y Mitre.

Santa Fe: Funciona un desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano a Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el Puente Carretero.

Recomendación: Salir con tiempo o usar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.

2. Autopista Santa Fe - Rosario Precaución por Niebla Se registran bancos de niebla en diversos tramos del corredor. Se exige circular con luces correspondientes, bajar la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.

3. RN A012 (Tramo Ricardone - R9) Corte Total Corte total para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja Ruta 9 por trabajos de reparación vial. Desvíos habilitados en las cruces con RN 34 y RP 25.