El lunes comienza con viento, temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe. Además, hay modificaciones en el tránsito por las obras del Puente Carretero, bancos de niebla en sectores de la Autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de luz en distintos puntos de la ciudad.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 21 de septiembre
En menos de cinco minutos, repasá todo lo que puede modificar tu jornada: cómo estará el tiempo, qué pasa con el tránsito y los principales accesos, dónde habrá cortes de energía y qué tener en cuenta antes de salir de casa.
Clima: lunes con viento y una máxima de 23°C
El comienzo de este lunes 21 de septiembre encuentra a la ciudad de Santa Fe con 9°C y una sensación térmica de 7°C, cielo ligeramente nublado, humedad del 99%, viento del sudoeste a 13 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.
Durante el día, el cielo permanecerá entre parcialmente y mayormente nublado. La temperatura subirá hasta alcanzar una máxima de 23°C y no se prevén precipitaciones: la probabilidad de lluvia es del 0% durante toda la jornada.
El dato que merece mayor atención es el viento. Durante la mañana se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h, mientras que por la tarde podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Por la noche, la intensidad disminuirá.
El SMN mantiene un alerta amarillo por viento, por lo que quienes circulen en moto, bicicleta o vehículos de gran porte deberán extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, pero liviano. La mañana comienza fresca, aunque la temperatura aumentará rápidamente y llegará a 23°C durante la tarde. El viento puede incrementar la sensación de fresco, sobre todo durante las primeras horas.
El pronóstico extendido anticipa un martes más frío, con 6°C de mínima y 18°C de máxima; el miércoles tendrá entre 8°C y 22°C y el jueves llegará el ascenso más marcado, con una máxima prevista de 28°C.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a los accesos
Si vas a salir en vehículo, uno de los principales puntos para tener en cuenta es el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé, donde continúan las modificaciones de circulación vinculadas con la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.
Del lado santafesino funciona un desvío para el tránsito que circula hacia Santa Fe por la nueva traza norte. A su vez, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Por este motivo, si necesitás cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, conviene salir con tiempo y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar. Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Mapa Interactivo: Tránsito, Cortes de Luz y Clima
Santa Fe: Funciona un desvío hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano a Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el Puente Carretero.
Recomendación: Salir con tiempo o usar la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.
⏰ Horario: 08:00 a 10:00 hs
⏰ Horario: 08:00 a 11:00 hs
⏰ Horario: 10:00 a 12:00 hs
⏰ Horario: 11:30 a 14:30 hs
Tarde: Ráfagas previstas entre 51 y 59 km/h.
Precaución: Extremar cuidados al conducir motos, bicicletas o vehículos de gran porte.
Cielo: Parcialmente a mayormente nublado.
Humedad / Visibilidad: 99% humedad / 12 km visibilidad.
Probabilidad de Lluvia: 0% durante todo el día.
|Día
|Cielo / Condición
|Mínima
|Máxima
|Martes 22
|Más frío, viento calmo
|6°C
|18°C
|Miércoles 23
|Agradable, sol parcial
|8°C
|22°C
|Jueves 24
|Ascenso marcado de temperatura
|12°C
|28°C
Si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario
En el corredor se registran bancos de niebla en algunos sectores, por lo que se recomienda circular con las luces correspondientes, reducir la velocidad y mantener una distancia prudencial con el vehículo que circula adelante.
RN A012: continúa el corte total
La RN A012 permanece cortada para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la RP 25, Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9.
El corte se debe a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Quienes tengan que utilizar ese corredor deberán respetar la señalización y contemplar demoras adicionales.
RN 174: trabajos en el Puente Rosario-Victoria
Desde este lunes comenzaron trabajos sobre la calzada en el kilómetro 59,2 de la RN 174, en el Puente Rosario-Victoria.
La obra tiene una duración estimada de un mes y medio. Mientras duren las tareas, el tránsito circulará de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden producirse demoras.
La recomendación es circular a velocidad reducida, respetar la señalización y prestar especial atención en la zona de obra.
Antes de salir: si tu recorrido incluye Santo Tomé, Rosario, el Puente Carretero o la Autopista Santa Fe-Rosario, revisá las condiciones de circulación y contemplá más tiempo de viaje.
Cortes de luz: cuatro sectores afectados este lunes
La Empresa Provincial de la Energía informó interrupciones programadas para este lunes 21 de septiembre en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, debido a tareas de mantenimiento y reformas en una subestación.
El cronograma informado es el siguiente:
De 8 a 10: Zenteno, Estrada, Solís y Perú.
De 8 a 11: Lamadrid, 3 de Febrero, Entre Ríos y Chile.
De 10 a 12: avenida Peñaloza, Azopardo, Doldán y Espinoza.
De 11:30 a 14:30: Mons. Rodríguez, Doldán, Rosatti y Reutemann.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene prever con anticipación las actividades que dependan de la electricidad, cargar dispositivos antes del horario previsto y tener presente que el servicio puede verse afectado durante las tareas.
La EPE aclara que los trabajos programados pueden modificarse ante determinadas condiciones. Para conocer nuevas actualizaciones, se debe consultar la información oficial de la empresa.
Antes de salir de casa: el checklist de este lunes
Antes de cerrar la puerta, repasá:
✅ Clima: mañana fresca, máxima de 23°C y viento con ráfagas de hasta 69 km/h.
✅ Tránsito: atención especial en el Puente Carretero y sus desvíos.
✅ Autopista Santa Fe-Rosario: bancos de niebla en algunos sectores.
✅ RN A012: corte total entre RP 25 y vieja Ruta 9.
✅ RN 174: circulación alternada por obras en el Puente Rosario-Victoria.
✅ Cortes de luz: cuatro sectores de Santa Fe tendrán interrupciones programadas.
✅ Agua: no hay información verificada en las fuentes consultadas sobre cortes o baja presión para esta actualización.
✅ Qué llevar: abrigo liviano para la mañana y protección frente al viento.
✅ Qué evitar: circular a alta velocidad en sectores con ráfagas, niebla u obras.
✅ Recomendación del día: si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo y evaluá la Autopista Rosario-Santa Fe como alternativa.