Pronóstico

Lunes con viento, cielo parcialmente nublado y una máxima de 23°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 9°C, cielo ligeramente nublado y una sensación térmica de 7°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por viento para la zona. Se espera una máxima de 23°C y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.