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Lunes con viento, cielo parcialmente nublado y una máxima de 23°C en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 9°C, cielo ligeramente nublado y una sensación térmica de 7°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por viento para la zona. Se espera una máxima de 23°C y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

El cielo parcialmente nublado marcará el tiempo durante gran parte del día en la ciudad.El cielo parcialmente nublado marcará el tiempo durante gran parte del día en la ciudad.
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La mañana de este lunes comenzó fresca en la ciudad de Santa Fe, con 9°C y una sensación térmica de 7°C, de acuerdo con el registro actualizado a las 6. El cielo se presenta ligeramente nublado, la humedad alcanza el 99% y el viento sopla desde el sudoeste a 13 km/h.

Para el comienzo de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado por la tarde y nuevamente parcialmente nublado hacia la noche.

La temperatura irá en ascenso durante las próximas horas y alcanzará una máxima de 23°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana.Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana.

Uno de los principales protagonistas será el viento. Durante la mañana se esperan vientos del sector sudeste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Por la tarde, el viento rotará al sur, con velocidades similares y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar en cuanto a la intensidad del viento, con velocidades previstas de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 6:54 y está previsto que se oculte a las 18:59, en una jornada que marca el comienzo de la primavera astronómica en el hemisferio sur.

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Pronóstico extendido

Martes: será una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

Miércoles: las marcas térmicas volverán a subir. Se espera una mínima de 8°C y una máxima de 22°C.

Jueves: llegará un marcado ascenso de temperatura, con una mínima de 12°C y una máxima de 28°C.

CLIMA EXTENDIDO
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