Domingo inestable

Tormenta en Santa Fe: cuánto llovió y cómo estará el tiempo este lunes

Una tormenta de rápida formación atravesó la capital provincial durante la tardecita de este domingo. Alto Verde registró el mayor acumulado, con 14,75 milímetros, mientras la intensidad de la lluvia llegó a 108 mm/h. El SMN mantiene la atención sobre la región y anticipa un lunes más fresco y ventoso.