El cielo cambió de golpe y la tardecita santafesina terminó bajo una tormenta breve pero intensa, con ráfagas que sorprendieron a quienes todavía estaban en la calle.
Tormenta en Santa Fe: cuánto llovió y cómo estará el tiempo este lunes
Una tormenta de rápida formación atravesó la capital provincial durante la tardecita de este domingo. Alto Verde registró el mayor acumulado, con 14,75 milímetros, mientras la intensidad de la lluvia llegó a 108 mm/h. El SMN mantiene la atención sobre la región y anticipa un lunes más fresco y ventoso.
Después de una jornada templada y con temperaturas elevadas para la época, cerca de las 18 las condiciones cambiaron rápidamente sobre la ciudad de Santa Fe. La lluvia avanzó acompañada por viento y dejó una postal muy distinta a la que había dominado buena parte del domingo.
Los videos de vecinos que acompañan esta nota registraron el paso del fenómeno desde distintos sectores de la capital provincial.
Pocos milímetros, pero una lluvia muy intensa
De acuerdo con los registros de la Municipalidad de Santa Fe actualizados hasta las 19, el mayor acumulado se produjo en la Delegación Alto Verde, con 14,75 milímetros. En el Centro se midieron 11 mm, en el CIC Facundo Zuviría 10,75 mm y en Los Polígonos 8,50 mm.
Pero el dato que mejor explica la intensidad del chaparrón apareció en Alto Verde: a las 18.30 se alcanzó un pico de 108 milímetros por hora. Se trata de la intensidad registrada en ese momento y no del total de agua acumulada durante el episodio.
El viento también tuvo protagonismo. La ráfaga máxima medida por las estaciones municipales alcanzó los 55,1 km/h, proveniente del oeste, a las 18.25 en el CIC Facundo Zuviría.
La inestabilidad sigue durante la noche
El fenómeno llegó mientras el departamento La Capital se encontraba alcanzado por las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional. Tras el nivel naranja previsto para la tarde, durante la noche la advertencia bajó a amarillo por tormentas.
El organismo advierte que todavía pueden producirse “tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, con precipitaciones intensas en períodos cortos, eventual granizo y ráfagas que, de manera localizada, podrían superar los 70 km/h.
Por eso, aunque el núcleo que cruzó la ciudad perdió intensidad después de las 19, el escenario meteorológico obliga a mantener la atención durante lo que resta del domingo.
Cómo estará el lunes en Santa Fe
Para este lunes 21 el panorama cambia. El pronóstico del SMN anticipa cielo parcialmente a mayormente nublado, sin lluvias significativas, con una temperatura que se moverá entre los 13 y los 23 grados.
El viento será el factor a seguir. Durante las primeras horas soplará con mayor intensidad desde el sector sur y sudoeste y el sistema de alertas del organismo mantiene una advertencia amarilla para la mañana, con posibilidad de ráfagas fuertes.
Después del paso del frente, el aire más fresco comenzará a sentirse desde temprano y la temperatura quedará varios grados por debajo de los registros alcanzados durante la tarde del domingo.