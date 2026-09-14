Recomendaciones a prestadores

Un informe del Enress muestra riesgos y propone acciones frente a la emergencia hídrica

Daños en tomas de aguas de cursos de agua, por camalotes u otros objetos, en los sistemas de distribución de agua potable y posibilidades de contaminación con líquidos cloacales, filtraciones en reservas o cisternas, ausencia del servicio eléctrico y otras dificultades se identifican en el trabajo.