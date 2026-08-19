Con una decena de proyectos en carpeta sobre el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS), la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados invitó para este miércoles a una reunión al presidente del organismo, Hugo Marcucci.
El presidente del EnReSS ante una comisión de Diputados
Hugo Marcucci fue invitado a Obras y Servicios Públicos para analizar proyectos para reformas del organismo y otros vinculados a políticas sanitarias.
El encuentro forma parte de las actividades de comisiones. “Hay varios expedientes bajo análisis de esta comisión y también hablaremos en términos generales de políticas vinculadas a la incumbencia del ente” dijo Dionisio Scarpin (UCR-Unidos), titular de Obras y Servicios Públicos.
Además de los proyectos de ley, en la comisión se encuentra desde fines del año pasado, un proyecto del justicialista Marcos Corach pidiendo la invitación a Marcucci “con el objeto de mantener una reunión de trabajo que permita contar con información detallada y pormenorizada sobre la política implementada por dicho organismo durante su actual gestión, en los diversos temas que competen a sus funciones”.
Entre los temas a considerar se destaca la situación judicial y ambiental derivada de la reciente resolución de la Cámara Federal de Casación Penal (Sala IV), que restableció el procesamiento de exdirectivos de ASSA por presunta contaminación del río Paraná a través del Emisario Sur. "Este hecho reviste una gravedad institucional y ambiental significativa, y pone en evidencia el incumplimiento de los parámetros legales que deben regir el servicio de saneamiento, exponiendo a la provincia a riesgos judiciales y ambientales considerables", expuso Corach.
También sostuvo que durante el período de Omar Perotti se pusieron en marcha importantes obras de infraestructura de saneamiento estructural. "Es de suma importancia que el EnReSS informe acerca de la continuidad, el ritmo de inversión y los mecanismos de fiscalización de dichas obras, a fin de evitar que el problema se agrave por falta de acción o control".
Los otros temas puestos en agenda por el justicialista son equilibrio financiero alcanzado por ASSA y lo expuesto oportunamente por Marcucci sobre la detección de elevados niveles de arsénico en 47 localidades de la provincia.
Otra justicialista, Lucila De Ponti, tiene ingresado un proyecto de ley para dictar un nuevo marco regulatorio del servicio de agua y cloacas. "Actualmente, los servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe son prestados mayoritariamente por ASSA, cuyo principal accionista es el Estado santafesino. Asimismo el servicio es garantizado por pequeños prestadores, tales como municipalidades, comunas y cooperativas del interior", expuso la legisladora.
"La desactualización de la normativa vigente y la pronta finalización del plazo de ejecución del servicio adjudicado a ASSA vuelven necesaria la discusión de una nueva normativa", agregó y explicó que su proyecto apunta a actualizar la legislación vigente desde una perspectiva de derechos centrada en la ampliación en el acceso a los servicios sanitarios básicos y en el cuidado del medioambiente, manteniendo aspectos positivos del sistema actualmente existente.
Otros proyectos, en este caso de Amalia Granata (Somos Vida), apuntan a establecer la obligatoriedad de instalación de micromedidores en todos los nuevos suministros que soliciten el servicio de provisión de agua potable, o que realicen un cambio de titularidad del mismo, luego de haber realizado obras de edificación o reforma sobre el inmueble en todo el territorio provincial.
No será ajeno al debate el tema tarifario aplicado por ASSA y el tema grandes acueductos.
Origen
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (EnReSS) fue creado por la Ley Provincial N. 11.220. Es un organismo autárquico de carácter esencial y su rol consiste en verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los prestadores de un servicio público fundamental, cuya prestación -por mandato constitucional- se desarrolla en condiciones monopólicas y está íntimamente ligada a la garantía de derechos humanos básicos, como el acceso al agua potable y al saneamiento.
El EnReSS ejerce una doble función crucial: por un lado, la regulación tarifaria del servicio; y por otro, el control de la calidad de las prestaciones brindadas tanto por ASSA como por otros prestadores: municipios, comunas y cooperativas.
Comités de salud y seguridad laboral
La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, la modificación a tres artículos de la Ley N° 12913 de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo para incorporar al stress y a los factores sicosociales a la tarea de esos organismos.
Se trata de sendos proyectos de Silvana Di Stéfano (UCR) y de Ariel Bermúdez (Creo) que fueron considerandos en conjunto por las comisiones antes de llegar al recinto. La primera explicó que el proyecto en términos similares fue aprobado el año anterior pero perdió estado parlamentario en el Senado.
"El contenido y la organización del trabajo no solo impactan sobre el cuerpo (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), sino también sobre las dimensiones psíquicas, mentales e interaccionales de los trabajadores. Esta cuestión ha sido con frecuencia subestimada y, sin embargo, es una dimensión fundamental a la hora de pensar la salud en el ámbito laboral. Los trabajos actuales sobre riesgos psicosociales se proponen describir; comprender e incrementar el bienestar físico, social y mental de las y los trabajadores", explicó la radical.
Los artículos modificados por la votación unánime de Diputados son el 3, el 6 al que se le sumaron ítems y el 28 de la vigente ley.