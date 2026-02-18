Marcucci: “El control del agua es clave para proteger la salud de los santafesinos”
El nuevo director del ENRESS subrayó la importancia de garantizar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento en toda la provincia, remarcó los derechos de los usuarios y planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar riesgos sanitarios.
Marcucci asumió como nuevo director del ENRESS y expuso los ejes de su gestión. Crédito: Flavio Raina.
La designación de Hugo Marcucci como nuevo director del ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) marcó el inicio de una nueva etapa para el organismo en la provincia de Santa Fe. En diálogo con CyD Litoral, expuso su función, los derechos de los usuarios y los desafíos que surgen a partir del nuevo marco constitucional recientemente aprobado.
Marcucci remarcó que el ENRESS cumple una función esencial como órgano de control en un servicio que impacta de manera directa en la salud de la población santafesina. “A lo largo y a lo ancho de la provincia hay 393 prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento, es una labor importante”, explicó.
El director subrayó que el agua no es un bien de consumo más y que los usuarios no pueden elegir entre distintos proveedores. “No podés optar entre ASSA y otro prestador. Son servicios que se ejercen monopólicamente y por eso tienen que ser controlados”, afirmó.
En ese sentido, advirtió sobre los riesgos sanitarios que implica una prestación deficiente. “Si uno toma agua que tiene contaminación de microorganismos o de elementos químicos afecta directamente a la salud”, sostuvo, y recordó que episodios como la presencia de arsénico generaron debates profundos en la provincia. “Si no se controla termina el ciudadano pagando con su salud”, agregó.
Reclamos y derechosde los usuarios
Marcucci explicó que los problemas vinculados a la calidad del agua, la presión o las condiciones organolépticas están amparados por la normativa vigente. El procedimiento, detalló, comienza con el reclamo ante el prestador y, en caso de no obtener respuesta, interviene el ENRESS.
Además, destacó que el organismo realiza controles periódicos propios: “La empresa tiene la obligación de hacerlo, pero nosotros también controlamos para garantizar que el agua tenga condiciones de potabilidad”.
En cuanto a los canales disponibles, explicó que los reclamos pueden realizarse de manera presencial en las sedes de Rosario y Santa Fe, pero destacó la vía digital. “A través de la página web el reclamo es mucho más ágil y práctico. Es un sistema disponible las 24 horas”, afirmó.
Modernizacióndel Estado
El nuevo director del ENRESS reconoció que uno de los grandes retos es modernizar el funcionamiento del organismo. “El ámbito del Estado muchas veces es resistente a los cambios, pero se necesita una fuerte inyección de modernización”, planteó. Según Marcucci, la incorporación de tecnologías permite “lograr mayor efectividad, incluso con iguales o menores recursos”.
El nuevo director del ENRESS puso el foco en la modernización del organismo. Crédito: Flavio Raina.
También vinculó el control del agua y los efluentes con la responsabilidad ambiental. “Sabemos que el efluente puede contaminar las aguas que tomamos, pero también tiene impacto sobre el medio ambiente”, señaló, y lo vinculó con un compromiso a largo plazo. “Tenemos una responsabilidad frente a la sociedad y en ese pacto intergeneracional de cuidar el ambiente para las generaciones futuras”.
LanuevaConstitución
Consultado sobre los cambios introducidos por la nueva Constitución provincial, Marcucci explicó que se refuerza el rol de los entes de control. “En términos generales habla de la necesidad de que haya marcos regulatorios. Las empresas, aun siendo públicas, tienen que tener reglas claras sobre qué pueden hacer y qué están obligadas a hacer”, detalló.
La nueva Constitución provincial refuerza el rol de los entes de control. Crédito: Flavio Raina.
Asimismo, destacó la incorporación explícita del derecho al agua. “El artículo 34 habla del derecho al acceso universal al agua y de que sea asequible”, explicó. En ese punto, introdujo el debate sobre tarifas e inversión. “Siempre hay que medir que sea accesible al bolsillo de la gente, pero permitan hacer inversiones. Durante muchos años no se invirtió lo necesario y tuvo consecuencias”, cerró.
Con estos lineamientos, Marcucci dejó en claro que el desafío del ENRESS será profundizar los controles, modernizar su funcionamiento y garantizar un equilibrio entre derechos de los usuarios, calidad del servicio y sustentabilidad del sistema.