Marco regulatorio

Marcucci: “El control del agua es clave para proteger la salud de los santafesinos”

El nuevo director del ENRESS subrayó la importancia de garantizar la calidad del servicio de agua potable y saneamiento en toda la provincia, remarcó los derechos de los usuarios y planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar riesgos sanitarios.