Planificación

El Niño: cómo se prepara Sauce Viejo ante el pronóstico de lluvias intensas

El intendente Mario Papaleo participó del encuentro encabezado por Maximiliano Pullaro en la capital provincial, donde se coordinaron acciones preventivas junto a municipios y comunas del centro-norte santafesino frente a un posible escenario climático adverso.