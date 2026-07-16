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El Niño: cómo se prepara Sauce Viejo ante el pronóstico de lluvias intensas

El intendente Mario Papaleo participó del encuentro encabezado por Maximiliano Pullaro en la capital provincial, donde se coordinaron acciones preventivas junto a municipios y comunas del centro-norte santafesino frente a un posible escenario climático adverso.

Imagen aérea del río Coronda en Sauce Viejo. Crédito: Fernando NicolaImagen aérea del río Coronda en Sauce Viejo. Crédito: Fernando Nicola
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El Gobierno de Santa Fe reunió este jueves a intendentes y presidentes comunales del centro-norte para avanzar en la planificación de medidas preventivas frente al posible desarrollo del fenómeno de El Niño en los próximos meses. La jornada fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y dio continuidad al encuentro realizado días atrás con autoridades del sur santafesino.

Durante la actividad, funcionarios provinciales presentaron el estado de avance del Plan Hídrico Provincial, las obras ejecutadas para mejorar el escurrimiento del agua, los protocolos de actuación y los planes de contingencia previstos para responder ante un eventual escenario de lluvias intensas y excesos hídricos.

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Obras y tareas preventivas

Entre los participantes estuvo el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, quien aseguró en diálogo con CyD Noticias que el municipio ya puso en marcha las acciones solicitadas por la Provincia para afrontar un posible escenario de fuertes precipitaciones.

“Constituimos la Junta de Protección Civil, a pedido del gobierno provincial. Estamos trabajando ya en el saneamiento. En realidad nunca dejamos de hacerlo porque Sauce Viejo tiene una particularidad, una gran extensión, tenemos más de 200 kilómetros de calles, por lo tanto de cunetas y muchas calles de tierra”, explicó.

El mandatario indicó que las tareas incluyen la intervención sobre los principales desagües del distrito. “Preparándonos, cambiando tubos alcantarillas, limpiando, que es lo que nos están pidiendo porque los pronósticos son desalentadores. Hablan de octubre y noviembre con grandes lluvias”, afirmó.

Foco en los barrios más vulnerables

Papaleo señaló que el principal riesgo para Sauce Viejo está asociado a las precipitaciones y no al comportamiento del río. “Nunca se inundó por el río pese a tener 17 kilómetros de costa; siempre las inundaciones fueron por lluvia”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el municipio concentra los trabajos en los sectores con menor altura. “Hay zonas bajas y hay cotas muy distintas. Estamos trabajando sobre todo sobre los barrios que tienen menor cota para no tener problemas, por lo menos con lluvias que no sean demasiado excesivas”, manifestó.

Mario Papaleo participó de la reunión encabezada por Pullaro en Santa Fe.Mario Papaleo participó de la reunión encabezada por Pullaro en Santa Fe.

No obstante, reconoció que existen fenómenos extremos que resultan imposibles de contener completamente. “A veces pasó en Vera recientemente: te llueven 400 milímetros en dos horas y no hay forma de contemplar eso”, ejemplificó.

Seguimiento permanente

El intendente también destacó las inversiones realizadas para fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante posibles anegamientos. “Tenemos dos grandes bombas móviles que hemos reparado para estar en condiciones y en la zona que originariamente era una arrocera tenemos una bomba fija”, detalló.

El municipio trabaja en la limpieza de desagües y el cambio de alcantarillas.El municipio trabaja en la limpieza de desagües y el cambio de alcantarillas.

Papaleo reconoció que los recursos son limitados y que sería necesario ampliar el equipamiento. “Uno va gastando en base a lo que puede presupuestar, pero lógicamente nunca alcanza porque también tendríamos que comprar probablemente más bombas de desagote. Todo depende de la cantidad de agua que caiga”, expresó.

Pese a ello, remarcó que las obras ejecutadas durante su gestión dieron resultados positivos. “En estos cinco años de gestión nunca tuvimos problemas de que se nos inunde ningún barrio. Eso habla a las claras de que hemos trabajado; ha llovido bastante y nunca tuvimos inconvenientes”, concluyó.

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