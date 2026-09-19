A través del decreto N° 00075/2026, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, fijó las escalas con los importes correspondientes a las jubilaciones mínimas y máximas a abonar por la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para los pasivos del gobierno local de esta capital, de septiembre a diciembre de 2026.
Fijaron los haberes de los jubilados municipales en Santa Fe hasta diciembre de 2026: cómo quedaron
El municipio estableció por decreto las jubilaciones mínimas y máximas para los empleados municipales que aportan a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de esta capital. De qué manera evolucionaron los ingresos de los pasivos.
El texto administrativo va en línea con la Ordenanza N° 6.166, la norma fundacional que creó y regula el régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores, obreros y funcionarios -incluyendo de organismos autárquicos y descentralizados- del municipio capitalino. Dicha norma está ordenada en el Decreto N° 00020/26.
Movilidad previsional
En esta ordenanza se establece que la movilidad de los haberes será dada “por la aplicación de coeficientes sectoriales que surjan de relacionar el incremento de aportes con respecto al importe total de las prestaciones correspondientes al sector”.
Con relación al haber máximo, se dispone que éste no podrá ser inferior a 10 veces ni superior a 15 veces el haber de la jubilación ordinaria mínima y establece, asimismo, que los haberes determinados computando servicios simultáneos “no podrán exceder dicho máximo”.
“El Ejecutivo Municipal determinará el aporte mínimo mensual en ocasión de fijar las jubilaciones mínimas y máximas, correspondiendo a dicho órgano la determinación de tales haberes”, sostiene.
La Caja Municipal -cuya titular es hoy Valeria López Delzar- ha informado al municipio estos importes correspondientes a las jubilaciones mínimas y máximas abonadas durante los meses de julio y agosto de 2026, y los aportes mínimos (de cada aportante) en dicho período.
Pero además, solicitó la determinación de los importes aplicables a partir de septiembre y hasta diciembre de 2026.
Mínimas y máximas
Según consta en los anexos del decreto N° 00075, las jubilaciones mínimas son, a este mes de septiembre, de $634.892,46. Y para diciembre de este año, ese monto jubilatorio para quienes son jubilados aportantes a la Caja Municipal llegará $665.125,40: es un 4,76% de incremento en cuatro meses.
Por otro lado, los haberes máximos para los pasivos municipales son en septiembre $6.348.924,60; y en diciembre, ese monto ascenderá a $6.651.254,00: el porcentual de incremento es igual al de quienes perciben la mínima. Además, los aportes mínimos van de $323.888,00 en septiembre a $339.311,9 en diciembre próximo.
Los valores de enero de 2026 constan en el Decreto N° 00037/2026. Con todo, los importes de las jubilaciones mínimas y máximas que abona la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe ciudad, municipalidades y comunas adheridas, se fijaron para el primer mes del año en $503.882,89, y en $5.038.829,99, respectivamente.
Si se hace una “anualización” de las jubilaciones desde enero a diciembre próximo, habrá habido una mejora de aproximadamente el 32% en las jubilaciones mínimas y mismo incremento porcentual en las jubilaciones máximas. Superaría ese porcentaje a las proyecciones de inflación a nivel país, que están en torno al 29,1% para este año.
El déficit
Como informó oportunamente El Litoral, promediando el 2025 y tras una auditoría elaborada por una comisión especial, se detectó que la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe arrojaba un déficit acumulado de enero a septiembre de 2025 de $952.604.226,41.
El Concejo de Santa Fe, a propuesta del municipio, sancionó -con votación dividida y en medio de una fuerte polémica- una ordenanza con una batería de cambios a la ordenanza N° 6.166 que, como se explicó antes, regula el funcionamiento de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones.
Uno de los cambios clave fue el incremento en los aportes mensuales que abonan los pasivos municipales afiliados a la Caja. Antes, contribuían con un aporte por mes del 13% del total de las remuneraciones, excepto las correspondientes a cargas de familia. Ese porcentaje pasó a ser en la actualidad del 16%.
Asimismo, se estableció un aporte extraordinario para el personal de gabinete y funcionarios de un 2%: esto representó una carga sobre los activos, con la intención -según aseguraron fuentes oficiales- de contribuir a sanear el déficit de la Caja.