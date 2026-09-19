¿Le ganan a la inflación?

Fijaron los haberes de los jubilados municipales en Santa Fe hasta diciembre de 2026: cómo quedaron

El municipio estableció por decreto las jubilaciones mínimas y máximas para los empleados municipales que aportan a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de esta capital. De qué manera evolucionaron los ingresos de los pasivos.