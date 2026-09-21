Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen modificaciones en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para el tránsito hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
RN A012: continúa el corte total
Para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento. Hay desvíos en las intersecciones de RN A012 con RN 34 y con RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
Desde este lunes 21 de septiembre comenzarán trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2, con una duración estimada de un mes y medio. Durante las 24 horas, el tránsito circulará de manera alternada, por lo que se prevén demoras. Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución.