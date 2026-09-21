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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:03 / Lun. 21.09.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé

Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen modificaciones en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina funciona un desvío para el tránsito hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.

07:03 / Lun. 21.09.2026

RN A012: continúa el corte total

Para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento. Hay desvíos en las intersecciones de RN A012 con RN 34 y con RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.

06:50 / Lun. 21.09.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

Desde este lunes 21 de septiembre comenzarán trabajos sobre la calzada a la altura del km 59,2, con una duración estimada de un mes y medio. Durante las 24 horas, el tránsito circulará de manera alternada, por lo que se prevén demoras. Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución.

06:46 / Lun. 21.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor - Circular con precaución

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