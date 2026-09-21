Como informó El Litoral, la Municipalidad de Santa Fe decidió reactivar en julio pasado el llamado Fondo Solidario de Cloacas, creado por Ley provincial N° 13.241 y actualizado a nivel local por el Concejo en noviembre de 2025, con la Ordenanza N° 13.072.
Qué pasó con el plan "solidario" para extender la red de cloacas en el norte de la ciudad de Santa Fe
La obra se haría a través de un fondo donde intervienen el municipio, los vecinos y ASSA. Incide la paralización de un programa del gobierno nacional. Desde el gobierno local dicen que se está en fase de “evaluación técnica”.
El primer sector intervenido fue un área de barrio Roma, donde los frentistas venían reclamando desde hace años acceder a este servicio esencial: son más de 600 los vecinos de la ciudad capital beneficiados.
Este fondo solidario tiene la característica de ser "colaborativo", puesto que las obras se ejecutan por el sistema de contribución por mejoras. Hay un aporte de cuatro partes: uno es del municipio; otro, de Aguas Santafesinas SA (ASSA); la otra parte es aportada por los vecinos (con el prorrateo de cuotas), y la cuarta sale del propio fondo.
Cada parte pone un cuarto de lo que vale la obra -si ésta efectivamente tiene el aval de los vecinos, ya que se abre oportunamente un registro de oposición-. Una vez terminado todo el procedimiento administrativo, el gobierno local llama a licitación pública para adjudicar la ejecución de los desagües cloacales.
En Los Hornos
"La intención es, tras la experiencia en barrio Roma, replicarla en otros sectores del ejido urbano que no cuentan con el servicio de cloacas", le había explicado a El Litoral Carlos Suárez, gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos municipal.
“El Fondo Solidario de Cloacas aparece como una herramienta muy virtuosa, que prevé la participación de las diferentes partes involucradas en esto. Es una metodología que, en un contexto de dificultades económicas, permite pensar que podemos avanzar en este tipo de obras”, había dicho luego el funcionario.
Con esta idea, durante agosto funcionarios municipales se reunieron con vecinos del barrio Los Hornos, al noroeste de esta capital. Según se informó, fue un encuentro solicitado por la propia vecinal, luego de que sus integrantes se enteraran de la reactivación de este fondo para ejecutar desagües cloacales.
“Incorporar el fondo en este mecanismo de obra significa una contribución de mejoras; que los vecinos tienen que hacer un aporte, por lo cual tenemos que obtener determinadas mayorías. La idea fue empezar a dialogar sobre esto para avanzar en dotar a otro sector del barrio de este vital servicio”, dijo Suárez tras la reunión.
"Evaluación técnica"
Este diario solicitó saber qué avances hubo, a más de un mes de esa reunión, con respecto al pedido de los vecinos de que se implemente este fondo en un sector de ese barrio, que tiene muchas carencias de infraestructura urbana y de servicios públicos esenciales.
Según fuentes oficiales, aproximadamente el 33% de los hogares de Santa Fe capital aún no tiene acceso a desagües cloacales. Es decir que en una ciudad con 408.572 habitantes (según el Censo 2022), la cantidad de personas que no cuentan con este servicio -y que en su mayoría usan pozos negros- llega a las 136 mil.
"El Fondo Solidario de Cloacas en barrio Los Hornos está avanzando en una etapa de evaluación técnica entre la Municipalidad y ASSA para actualizar el estado de la obra, porque una parte de ésta se había iniciado a través del programa SISU", explicaron fuentes municipales ante la consulta de El Litoral.
Cabe recordar que el programa SISU fue una política del Gobierno nacional para mejorar la infraestructura, el acceso a servicios y la regularización dominial en los barrios populares del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) de toda la Argentina. Hoy, está frenado.
"Este programa fue paralizado tras la discontinuidad del financiamiento nacional. En principio, la denominada Etapa IV (de ejecución de la obra de cloacas en Los Hornos), también estaba incluida; pero finalmente no se iniciaron los trabajos", adujeron las fuentes municipales.
Con todo, desde el municipio se está trabajando justamente "para determinar con precisión qué se ejecutó, qué resta completar y cuál es la situación actual de la infraestructura cloacal en el barrio. A partir de esa evaluación, se definirán los sectores a intervenir a través del Fondo Solidario de Cloacas", agregaron.
En limpio: se está en un impasse hasta que se determine cómo seguir en función de qué se alcanzó a hacer dentro del programa SISU.
"La prioridad es contar primero con un diagnóstico técnico certero para poder avanzar de manera responsable y dar continuidad a una obra de infraestructura sanitaria que es muy importante para los vecinos de Los Hornos", cerraron las fuentes del municipio.