El desarrollo de los Juegos Suramericanos continúa consolidándose como un motor clave para la economía de la provincia de Santa Fe. Según datos relevados por la Municipalidad, las actividades y el flujo turístico vinculados al evento deportivo inyectaron un estimado de 5.500 millones de pesos durante los tres primeros fines de semana de septiembre, marcando un precedente histórico en la región.
Los Juegos Suramericanos ya generaron más de $5.500 millones en Santa Fe
Con un fuerte impulso del sector gastronómico, las autoridades destacaron el récord de consumo alcanzado por la competencia. "Esto realmente no se ha dado en otras oportunidades", afirmó Rosario Alemán.
En relación a estas cifras impactantes, la Secretaria de Producción y Empleo Rosario Alemán precisó: "En este fin de semana el número ascendió a 2.200 millones de pesos, es un número muy importante". Asimismo, detalló la fuerte preponderancia del rubro gastronómico en la actividad comercial: "De los 2.200 millones, 1.000 millones fueron de gasto en gastronomía", un fenómeno impulsado por las iniciativas conjuntas entre la Municipalidad y el Gobierno Provincial, como el espacio de atención y servicios desplegado en el Fan Fest.
Finalmente, al hacer el balance del mes, Alemán remarcó el éxito del operativo económico y el saldo positivo que deja la cita internacional en el comercio santafesino: "En los tres fines de semana que lleva septiembre llevamos un gasto aproximado de 5.500 millones. Eso realmente no se ha dado en otras oportunidades, lo cual destacamos y consolidamos esto: la política de generar y traccionar del Gobierno de la Provincia estos Sudamericanos".
Este impacto positivo no solo refuerza la actividad de los comercios ya establecidos, sino que consolida un modelo de articulación público-privada que genera puestos de trabajo temporales y revitaliza el espacio público. De cara a los próximos días, se prevé que el flujo de visitantes se mantenga en niveles elevados, afianzando la tendencia positiva de consumo en los sectores de hotelería, transporte y servicios en toda la capital provincial.