El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El dólar MEP subió 0,30% y terminó en $1.536,64 para la compra y $1.537,28 para la venta.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 21 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados, con movimientos dispares en las cotizaciones financieras y paralelas.
El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.
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Por su parte, el dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con un spread de $20.
09:50 / Lun. 21.09.2026
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