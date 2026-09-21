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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 21 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados, con movimientos dispares en las cotizaciones financieras y paralelas.

El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.El dólar blue bajó 0,32% y terminó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.
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El dólar cerró estable en los cinco bancos relevados. El dólar MEP subió 0,30% y terminó en $1.536,64 para la compra y $1.537,28 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 18 de septiembre

Por su parte, el dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, con un spread de $20.

09:50 / Lun. 21.09.2026

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Así cerró el dólar el viernes

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