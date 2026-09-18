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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes de 18 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares: el blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,16% y el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.485 y $1.535, respectivamente.

El blue y el MEP bajaron, mientras el dólar en Banco Nación se mantuvo estable.El blue y el MEP bajaron, mientras el dólar en Banco Nación se mantuvo estable.
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El dólar cerró con movimientos dispares en los bancos relevados. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,16% hasta $1.534,21 y $1.534,84, respectivamente.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 17 de septiembre

En el Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.

10:30 / Vie. 18.09.2026

El Gasoducto Manuel Belgrano reforzará el suministro energético para Santa Fe

La operadora TGN prevé que para abril del 2029 tendrá operativo el nuevo tendido de 753 kilómetros de Neuquén a Córdoba, así como obras complementarias que beneficiarán al Litoral. La provincia forma parte del trazado donde se ejecutarán cañerías paralelas (loops) para elevar la capacidad de transporte del gas de Vaca Muerta.

Continuar leyendo →
09:55 / Vie. 18.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430

Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540

09:01 / Vie. 18.09.2026

Así cerró el dólar el jueves

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