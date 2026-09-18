En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes de 18 de septiembre, en Argentina

El Gasoducto Manuel Belgrano reforzará el suministro energético para Santa Fe

La operadora TGN prevé que para abril del 2029 tendrá operativo el nuevo tendido de 753 kilómetros de Neuquén a Córdoba, así como obras complementarias que beneficiarán al Litoral. La provincia forma parte del trazado donde se ejecutarán cañerías paralelas (loops) para elevar la capacidad de transporte del gas de Vaca Muerta.