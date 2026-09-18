El dólar cerró con movimientos dispares en los bancos relevados. El blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,16% hasta $1.534,21 y $1.534,84, respectivamente.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes de 18 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares: el blue bajó 0,32% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,16% y el Banco Nación mantuvo su cotización en $1.485 y $1.535, respectivamente.
En el Banco Nación, la cotización se mantuvo en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta.
El Gasoducto Manuel Belgrano reforzará el suministro energético para Santa Fe
La operadora TGN prevé que para abril del 2029 tendrá operativo el nuevo tendido de 753 kilómetros de Neuquén a Córdoba, así como obras complementarias que beneficiarán al Litoral. La provincia forma parte del trazado donde se ejecutarán cañerías paralelas (loops) para elevar la capacidad de transporte del gas de Vaca Muerta.Continuar leyendo →
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
Banco Provincia: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535
Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540