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Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 16 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo una suba y estabilidad, el blue no cambió y el MEP avanzó durante la jornada de este miércoles.

Banco Provincia subió 0,33%, mientras que Hipotecario e ICBC no variaron.Banco Provincia subió 0,33%, mientras que Hipotecario e ICBC no variaron.
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El dólar cerró con una suba y estabilidad en los bancos relevados. El blue terminó sin cambios en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,11% y finalizó en $1.534,90 y $1.535,53.

Así cerró el dólar

Banco Provincia de Buenos Aires subió 0,33% y cerró en $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Ambas puntas aumentaron $5 y el spread quedó en $50.

Banco Hipotecario terminó estable en $1.480 para la compra y $1.524 para la venta, con un spread de $44. ICBC tampoco registró variaciones y operó en $1.470 y $1.525, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl dólar MEP avanzó 0,11% y terminó en $1.535,53 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,11% y cerró en $1.534,90 para la compra y $1.535,53 para la venta. El spread fue de $0,63, con aumentos de $2,48 en la punta compradora y de $1,66 en la vendedora.

dOLARES DOLAR DOLLAREl dólar blue cerró estable en $1.560 para la venta, con un spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue cerró sin cambios en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con ambas puntas estables frente al registro anterior.

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