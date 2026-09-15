El dólar cerró con estabilidad y bajas en las entidades relevadas. El blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el MEP bajó 0,18% y finalizó en $1.531,05 y $1.531,51.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 15 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en los bancos hubo estabilidad y bajas, el blue subió y el MEP retrocedió durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cerraron sin cambios en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Ambas entidades registraron un spread de $50.
Banco Hipotecario bajó 0,26% y operó en $1.480 para la compra y $1.524 para la venta, con un spread de $44. La punta compradora retrocedió $10 y la vendedora cayó $4.
Banco Bica terminó estable en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. ICBC bajó 0,33% y quedó en $1.470 y $1.525, con la misma diferencia entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP retrocedió 0,18% y cerró en $1.531,05 para la compra y $1.531,51 para la venta. El spread fue de $0,46, con caídas de $2,51 en la punta compradora y de $2,69 en la vendedora.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $5 en ambas puntas frente al registro anterior.