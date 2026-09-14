#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 14 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos cerraron estables y con una baja, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada de este lunes.

Banco Provincia fue la única entidad relevada que registró una baja.Banco Provincia fue la única entidad relevada que registró una baja.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El dólar cerró estable en cuatro bancos y con una baja en otra entidad. El blue subió 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,95% y finalizó en $1.531,86 y $1.532,50.

Así cerró el dólar

Banco Nación cerró sin cambios en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario se mantuvo en $1.490 y $1.528, con una diferencia de $38.

Banco Provincia de Buenos Aires bajó 0,33% y operó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Ambas puntas retrocedieron $5 y el spread quedó en $50.

Banco Bica terminó estable en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. ICBC tampoco registró variaciones y quedó en $1.475 y $1.530, con la misma diferencia entre ambas puntas.

dolarEl dólar MEP avanzó 0,95% y terminó en $1.532,50 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP subió 0,95% y cerró en $1.531,86 para la compra y $1.532,50 para la venta, con un spread de $0,64. La punta compradora bajó $25,29, mientras que la vendedora aumentó $14,41 frente al registro anterior.

dolarEl dólar blue subió 0,65% y cerró en $1.555 para la venta.

Dólar blue

El dólar blue avanzó 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $10 en ambas puntas durante la jornada.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Nación
Banco Central
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro