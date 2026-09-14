El dólar cerró estable en cuatro bancos y con una baja en otra entidad. El blue subió 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,95% y finalizó en $1.531,86 y $1.532,50.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 14 de septiembre
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos cerraron estables y con una baja, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
Banco Nación cerró sin cambios en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario se mantuvo en $1.490 y $1.528, con una diferencia de $38.
Banco Provincia de Buenos Aires bajó 0,33% y operó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Ambas puntas retrocedieron $5 y el spread quedó en $50.
Banco Bica terminó estable en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. ICBC tampoco registró variaciones y quedó en $1.475 y $1.530, con la misma diferencia entre ambas puntas.
Dólar MEP
El dólar MEP subió 0,95% y cerró en $1.531,86 para la compra y $1.532,50 para la venta, con un spread de $0,64. La punta compradora bajó $25,29, mientras que la vendedora aumentó $14,41 frente al registro anterior.
Dólar blue
El dólar blue avanzó 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. El spread se mantuvo en $20, con un aumento de $10 en ambas puntas durante la jornada.