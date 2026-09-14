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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 14 de septiembre, en Argentina

El mercado cambiario cerró la jornada con pocas variaciones: el dólar oficial terminó en $1.530 para la venta, mientras que el MEP se ubicó en $1.535,72 y el blue en $1.545.

El dólar cerró estable, con el oficial a $1.530, el MEP a $1.535,72 y el blue a $1.545.El dólar cerró estable, con el oficial a $1.530, el MEP a $1.535,72 y el blue a $1.545.
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El dólar oficial cerró la jornada del viernes en Banco Nación a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50 y sin grandes movimientos.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este viernes 11 de septiembre en los bancos argentinos

Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.535,27 comprador y $1.535,72 vendedor, mientras que el blue cerró en $1.525 y $1.545, respectivamente, con escasas variaciones.

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10:10 / Lun. 14.09.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Provincia: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530

Banco Bica: compra $1.479 | venta $1.540

09:00 / Lun. 14.09.2026

Así cerró el dólar el viernes

  • Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530
  • Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.485 | venta $1.535
  • Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540
  • ICBC: compra $1.475 | venta $1.530
  • Dólar MEP: compra $1.535,27 | venta $1.535,72
  • Dólar blue: compra $1.525 | venta $1.545
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