El dólar oficial cerró la jornada del viernes en Banco Nación a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50 y sin grandes movimientos.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 14 de septiembre, en Argentina
El mercado cambiario cerró la jornada con pocas variaciones: el dólar oficial terminó en $1.530 para la venta, mientras que el MEP se ubicó en $1.535,72 y el blue en $1.545.
El dólar cerró estable, con el oficial a $1.530, el MEP a $1.535,72 y el blue a $1.545.
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Por su parte, el dólar MEP terminó en $1.535,27 comprador y $1.535,72 vendedor, mientras que el blue cerró en $1.525 y $1.545, respectivamente, con escasas variaciones.
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Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: compra $1.480 | venta $1.530
Banco Provincia: compra $1.480 | venta $1.530
Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530
Banco Bica: compra $1.479 | venta $1.540
09:00 / Lun. 14.09.2026
Así cerró el dólar el viernes
- Banco Nación: compra $1.480 | venta $1.530
- Banco Provincia de Buenos Aires: compra $1.485 | venta $1.535
- Banco Bica: compra $1.485 | venta $1.540
- ICBC: compra $1.475 | venta $1.530
- Dólar MEP: compra $1.535,27 | venta $1.535,72
- Dólar blue: compra $1.525 | venta $1.545
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