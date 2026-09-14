En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 14 de septiembre, en Argentina

Ley antideforestación de la UE: qué cambia desde diciembre y cómo puede afectar a Argentina

El Reglamento Europeo de Productos Libres de Deforestación comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianos operadores. La soja, la carne bovina y la madera están entre las cadenas argentinas alcanzadas.