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El riesgo país de Argentina se ubicó en su nivel más bajo del mes de septiembre

La plaza financiera cerró con mejoras para acciones y bonos soberanos, en un marco de estabilidad cambiaria y baja en el riesgo país durante la semana.

Imagen ilustrativa. REUTERS/Brendan McDermidImagen ilustrativa. REUTERS/Brendan McDermid
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El S&P Merval avanzó 1,3% en moneda local y 0,9% medido en dólares en la semana, aunque todavía no logró consolidarse por encima de los u$s2.000.

En paralelo, el riesgo país cayó 12 puntos hasta 482 unidades, su nivel más bajo en un mes.

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El desempeño local se dio en una semana marcada por la continuidad de la desinflación, la estabilidad cambiaria y una nueva desaceleración de la actividad.

En tanto, el BCRA redujo el ritmo de compras de reservas y las tasas en pesos continuaron normalizándose. A su vez, el Tesoro logró refinanciar los $8,1 billones de vencimientos sin convalidar premios relevantes.

(260603) -- BUENOS AIRES, 3 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de junio de 2026 de personas caminando frente al Banco Central, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Tras cerrar 2025 con un marcado incumplimiento en las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, Argentina transita 2026 con perspectivas más favorables para alcanzar los objetivos comprometidos, impulsada por el programa de compras diarias de divisas del Banco Central y una mayor disponibilidad de dólares en la primera mitad del año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)Banco Central en la ciudad de Buenos Aires. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

El contexto internacional fue menos favorable, ya que dentro de los principales índices, el S&P 500 cayó 0,85%, el Nasdaq 0,66% y el Dow Jones 1,6%, en medio de tasas largas elevadas, mayor tensión geopolítica y expectativas de una Fed más restrictiva.

El dólar mayorista registró su mayor caída diaria en un mes

El dólar mayorista retrocedió por segunda jornada consecutiva este viernes y registró su mayor caída diaria en prácticamente un mes. La brecha con el techo de la banda cambiaria se sostuvo a más del 25%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar este viernes 11 de septiembre en los bancos argentinos

El tipo de cambio oficial cayó $4,5 los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista. El spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanza al 25,4%. En tanto, los contratos de futuros registran caídas de hasta el 0,3% en la jornada para los tramos de 2026.

El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.523,5 para fines de septiembre y en torno a $1.606 en diciembre.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) el billete se sostiene a $1.535 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta opera en los $1.995,5.

El dólar bajó en Nación y MEP, pero subió el blue.Imagen ilustrativa.

En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedia los $1.533,88 para la venta. Entre los paralelos, el MEP opera a $1.534,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.596,05. A su vez, el dólar blue se mantiene a $1.545 para la venta.

El Ministerio de Economía adjudicó este viernes $8,41 billones

El Ministerio de Economía adjudicó este viernes $8,41 billones en la licitación de deuda en pesos. Tenía vencimientos por aproximadamente $8,13 billones.

De esta manera, alcanzó un rollover del 103,46% y consiguió financiamiento neto por cerca de $281.000 millones.

El volumen de ofertas ascendió a $14,17 billones, de las cuales se aceptó alrededor del 59%.Ya es la tercera ocasión en la que el Tesoro opta por el corto plazo para evitar una mayor tasa por plazo postelectoral.

En la anterior licitación de agosto, el Ministerio de Economía también había ofrecido un menú de corto plazo y decidió colocar bonos por menos del vencimiento de esa semana, a fin de liberar pesos al mercado con la mira puesta sobre las tasas de interés.

De acuerdo con el programa financiero presentado por el Palacio de Haciendo, restan aún unos US$ 774 millones por colocar del cupo de US$ 2.000 millones previsto para el AO29, el bono local en dólares a 2029, pero el Tesoro lo excluyó nuevamente del menú a licitar.

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