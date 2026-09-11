El S&P Merval avanzó 1,3% en moneda local y 0,9% medido en dólares en la semana, aunque todavía no logró consolidarse por encima de los u$s2.000.
El riesgo país de Argentina se ubicó en su nivel más bajo del mes de septiembre
La plaza financiera cerró con mejoras para acciones y bonos soberanos, en un marco de estabilidad cambiaria y baja en el riesgo país durante la semana.
En paralelo, el riesgo país cayó 12 puntos hasta 482 unidades, su nivel más bajo en un mes.
El desempeño local se dio en una semana marcada por la continuidad de la desinflación, la estabilidad cambiaria y una nueva desaceleración de la actividad.
En tanto, el BCRA redujo el ritmo de compras de reservas y las tasas en pesos continuaron normalizándose. A su vez, el Tesoro logró refinanciar los $8,1 billones de vencimientos sin convalidar premios relevantes.
El contexto internacional fue menos favorable, ya que dentro de los principales índices, el S&P 500 cayó 0,85%, el Nasdaq 0,66% y el Dow Jones 1,6%, en medio de tasas largas elevadas, mayor tensión geopolítica y expectativas de una Fed más restrictiva.
El dólar mayorista registró su mayor caída diaria en un mes
El dólar mayorista retrocedió por segunda jornada consecutiva este viernes y registró su mayor caída diaria en prácticamente un mes. La brecha con el techo de la banda cambiaria se sostuvo a más del 25%.
El tipo de cambio oficial cayó $4,5 los $1.508,5 para la venta en el segmento mayorista. El spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanza al 25,4%. En tanto, los contratos de futuros registran caídas de hasta el 0,3% en la jornada para los tramos de 2026.
El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.523,5 para fines de septiembre y en torno a $1.606 en diciembre.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) el billete se sostiene a $1.535 para la venta. De esta forma, el dólar tarjeta opera en los $1.995,5.
En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedia los $1.533,88 para la venta. Entre los paralelos, el MEP opera a $1.534,80, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.596,05. A su vez, el dólar blue se mantiene a $1.545 para la venta.
El Ministerio de Economía adjudicó este viernes $8,41 billones
El Ministerio de Economía adjudicó este viernes $8,41 billones en la licitación de deuda en pesos. Tenía vencimientos por aproximadamente $8,13 billones.
De esta manera, alcanzó un rollover del 103,46% y consiguió financiamiento neto por cerca de $281.000 millones.
El volumen de ofertas ascendió a $14,17 billones, de las cuales se aceptó alrededor del 59%.Ya es la tercera ocasión en la que el Tesoro opta por el corto plazo para evitar una mayor tasa por plazo postelectoral.
En la anterior licitación de agosto, el Ministerio de Economía también había ofrecido un menú de corto plazo y decidió colocar bonos por menos del vencimiento de esa semana, a fin de liberar pesos al mercado con la mira puesta sobre las tasas de interés.
De acuerdo con el programa financiero presentado por el Palacio de Haciendo, restan aún unos US$ 774 millones por colocar del cupo de US$ 2.000 millones previsto para el AO29, el bono local en dólares a 2029, pero el Tesoro lo excluyó nuevamente del menú a licitar.