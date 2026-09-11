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Así cerró el dólar este viernes 11 de septiembre en los bancos argentinos

El mercado financiero mantuvo un comportamiento calmo en el cierre semanal, con escasas variaciones en bancos y un ritmo moderado en las opciones bursátiles.

Sin sobresaltos en las ventanillas bancarias y con leve retroceso en el segmento informal, el mercado cambiario cerró una jornada de marcada estabilidad.Sin sobresaltos en las ventanillas bancarias y con leve retroceso en el segmento informal, el mercado cambiario cerró una jornada de marcada estabilidad.
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El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en el cierre de la semana. El dólar oficial operó sin mayores sobresaltos y tanto el MEP como el blue lo hicieron con escasas variaciones.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa se movió a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.485 y $1.535, también con una diferencia de $50.

Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. En ICBC, los valores se sostuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.

Dolar DOllar Dolares dolars franklin bill billete dollarsEl mercado cambiario mostró una jornada tranquila en el cierre de la semana.

Dólar MEP

El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.535,27 y la venta que se ubicó en $1.535,72. El spread quedó en $0,45, con variaciones de $5,05 y $3,33 en cada punta frente a la referencia anterior.

El blue presentó un leve retroceso, consolidando un panorama de equilibrio generalizado en todas las plazas cambiarias.El blue presentó un leve retroceso, consolidando un panorama de equilibrio generalizado en todas las plazas cambiarias.

Dólar blue

El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve baja y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.

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