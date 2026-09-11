El mercado cambiario argentino mostró estabilidad en el cierre de la semana. El dólar oficial operó sin mayores sobresaltos y tanto el MEP como el blue lo hicieron con escasas variaciones.
Así cerró el dólar este viernes 11 de septiembre en los bancos argentinos
El mercado financiero mantuvo un comportamiento calmo en el cierre semanal, con escasas variaciones en bancos y un ritmo moderado en las opciones bursátiles.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa se movió a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires igualó ambas cifras, quedando en $1.485 y $1.535, también con una diferencia de $50.
Banco Bica también se mantuvo sin cambios, cotizando en $1.485 para la compra y $1.540 para la venta, con un spread de $55. En ICBC, los valores se sostuvieron cerrando en $1.475 y $1.530, con una diferencia de $55.
Dólar MEP
El dólar MEP terminó la jornada con variaciones en su cotización, cerrando la compra en $1.535,27 y la venta que se ubicó en $1.535,72. El spread quedó en $0,45, con variaciones de $5,05 y $3,33 en cada punta frente a la referencia anterior.
Dólar blue
El dólar blue tuvo este lunes una jornada con una leve baja y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. El spread quedó en $20, con ambas puntas estables frente al registro previo.