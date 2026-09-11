Suba de precios

La inflación en Santa Fe fue del 1,8 % en agosto, una décima más que la nacional

Fue impulsada por el rubro Otros bienes y servicios (2,6%), Atención médica y gastos para la salud (2,5%) y Vivienda y servicios básicos (2,4%). Acumula 21,6% en lo que va de 2026 y 34,2% los últimos doce meses.