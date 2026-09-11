La inflación en la provincia de Santa Fe alcanzó en agosto el 1,8%, una décima más que la nacional, impulsada por los rubros Otros bienes y servicios (Cigarrillos y accesorios; Artículos y servicios para el cuidado personal y Servicios diversos) con el 2,6%, seguido de Atención médica y gastos para la salud con el 2,5%; y Vivienda y servicios básicos (Alquileres y servicios públicos) con el 2,4%. De esta manera acumula los primeros 8 meses del año un aumento de los precios del 1,8% y del 34,2% en los últimos doce meses.
La inflación en Santa Fe fue del 1,8 % en agosto, una décima más que la nacional
Fue impulsada por el rubro Otros bienes y servicios (2,6%), Atención médica y gastos para la salud (2,5%) y Vivienda y servicios básicos (2,4%). Acumula 21,6% en lo que va de 2026 y 34,2% los últimos doce meses.
De acuerdo con el relevamiento difundido este viernes por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, los rubros Alimentos y bebidas y Equipamiento y mantenimiento del hogar aumentaron sus precios el 1,9% promedio, seguido por Educación 1,7%, Transporte y comunicaciones 1,6% y Esparcimiento 1,4%. Por su parte el rubro Indumentaria volvió a mostrar una caída de los precios, en este caso del 0,5%.
Los productos que más aumentaron en el mes de agosto fueron estacionales y vinculados con las frutas y hortalizas: la cebolla aumentó 38,5%, la banana 38,1% y la papa 27%. También incrementaron sus precios los productos derivados de la harina: galletitas dulces envasadas sin relleno 4,0%, galletitas de agua envasadas 3,4% harina de trigo común 2,9% y fideos secos tipo guisero 4,6%,
También subieron muy por encima de la inflación sus precios el jamón cocido (5,2%), café molido (4,4%), el arroz blanco (4,2%), el yogur (3,4%), la sal fina (3,1%) y el queso crema (2,1%). La carne por su parte tuvo aumentos del 0,3% en el caso del asado y baja en la paleta (1,3%) y el cuadril (1,1%).
En tanto los productos que más bajaron sus precios fueron el tomate redondo (22,9%), la lechuga (14,8%), vino (1,9%), aceite de girasol (1,4%), y los huevos (1,1%).