Según el INDEC

La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto y acumula 21,3% en lo que va del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó el alza mensual del octavo mes del año. Los precios regulados y los servicios quedaron por encima del promedio, mientras la inflación núcleo se mantuvo en 1,8% y los estacionales retrocedieron 0,9%.