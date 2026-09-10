La inflación de agosto en la Argentina fue del 1,7%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto y acumula 21,3% en lo que va del año
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó el alza mensual del octavo mes del año. Los precios regulados y los servicios quedaron por encima del promedio, mientras la inflación núcleo se mantuvo en 1,8% y los estacionales retrocedieron 0,9%.
Fue el octavo dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro acumulado en el año alcanzó 21,3%, más del doble del 10,1% contemplado en la Ley de Presupuesto del 2026.
La variación mensual significó una desaceleración de cuatro décimas respecto de julio, cuando el IPC había avanzado 2,1%, y volvió a colocar al indicador por debajo del umbral del 2%. En la comparación interanual también se produjo una leve moderación: pasó del 33,8% registrado en julio a 33,5% en agosto.
El movimiento interrumpió, en ese caso, una secuencia de subas que había llevado la variación frente al mismo mes del año anterior desde 32,4% en abril a 33,2% en mayo, 33,5% en junio y 33,8% en julio. El recorrido mensual había sido diferente: luego del pico de 3,4% en marzo, el índice bajó a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio, antes del rebote de julio.
El dato vuelve a encontrar al organismo estadístico bajo la conducción de Pedro Lines, luego de la salida de Marco Lavagna a comienzos de año y la decisión oficial de mantener para la medición del IPC la estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05.
Composición
La inflación núcleo volvió a ubicarse en 1,8%, exactamente el mismo nivel que había registrado en julio. El INDEC vinculó las principales subas de este componente con el alquiler de la vivienda y los servicios culturales.
Los precios regulados aumentaron 2,2%, una décima más que durante el mes anterior, impulsados principalmente por electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas.
El contraste estuvo en los estacionales, que cayeron 0,9% después de haber avanzado 4,5% en julio. El descenso respondió a las bajas en paquetes turísticos y prendas de vestir, aunque fue parcialmente compensado por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres y frutas.
La composición también volvió a mostrar una diferencia entre bienes y servicios. Los primeros subieron 1,4% durante agosto, mientras que los servicios aumentaron 2%, tres décimas por encima del nivel general.
La división de mayor incremento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,8%, desplazando a Recreación y cultura, que había encabezado las subas en julio. El segundo mayor avance correspondió a Educación, con 2,5%.
Por encima del promedio nacional también quedaron Bienes y servicios varios y Salud, ambos con 2,4%; Comunicación, con 2,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%; y Restaurantes y hoteles, con 1,8%.
Alimentos y bebidas no alcohólicas acompañó exactamente el nivel general, con 1,7%, mientras Transporte subió 1,5% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,4%.
En el extremo inferior, Recreación y cultura no registró variación mensual, con 0%, mientras Prendas de vestir y calzado volvió a marcar deflación, con una caída de 0,6%. En julio, esta última división ya había retrocedido 1,3%.
La foto acumulada mantiene diferencias importantes entre rubros. En los primeros ocho meses, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 31,5% y Educación, 30,1%, ambas muy por encima del nivel general. Los regulados, considerados como categoría, acumularon un incremento de 28,5%, frente al 19,8% de la inflación núcleo y el 16,8% de los estacionales.
Regiones
El organismo también detalló las variaciones mensuales por regiones de la Argentina.
Los mayores incrementos se produjeron en Noreste, Noroeste y Patagonia, con 1,8% en cada caso. Cuyo coincidió con el promedio nacional, con 1,7%, mientras Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron las menores variaciones, con 1,6%.
Para la región Pampeana, que incluye a Santa Fe, el dato significó quedar una décima por debajo del promedio nacional. En lo que va del año acumula una inflación de 20,9%, mientras la variación interanual alcanzó 33,1%.
A diferencia de julio, cuando la incidencia de las divisiones había presentado alguna disparidad territorial, en agosto Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro con mayor incidencia sobre el nivel general en las seis regiones. El INDEC explicó el movimiento por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, frutas y pan y cereales.
En la región Pampeana, Alimentos aumentó 1,7% y aportó 0,53 puntos porcentuales al índice mensual, por encima de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 3,5% pero tuvo una incidencia de 0,32 puntos.
La evolución de esos dos componentes —alimentos por su peso en la canasta y regulados por los ajustes pendientes— volverá a ser determinante para saber si la desaceleración registrada en agosto logra sostenerse durante septiembre.