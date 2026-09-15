El dólar cerró estable en cuatro bancos y con una baja en otra entidad. El blue subió 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,95% y finalizó en $1.531,86 y $1.532,50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos cerraron estables y con una baja, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada del lunes.
Banco Nación cerró sin cambios en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario se mantuvo en $1.490 y $1.528, con una diferencia de $38.
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