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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 15 de septiembre, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: los bancos cerraron estables y con una baja, mientras el blue y el MEP subieron durante la jornada del lunes.

El dólar cerró el lunes estable en cuatro bancos y con una baja en otra entidad. Créditos: REUTERS/Jo Yong-Hak El dólar cerró el lunes estable en cuatro bancos y con una baja en otra entidad. Créditos: REUTERS/Jo Yong-Hak
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El dólar cerró estable en cuatro bancos y con una baja en otra entidad. El blue subió 0,65% y terminó en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el MEP avanzó 0,95% y finalizó en $1.531,86 y $1.532,50.

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Banco Nación cerró sin cambios en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50. Banco Hipotecario se mantuvo en $1.490 y $1.528, con una diferencia de $38.

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Cotización del dólar en bancos

Mercado Cambiario • Martes 15/9
Cotización del dólar en bancos
Precios de compra y venta reportados por las principales entidades bancarias durante la jornada de hoy.
Mayor Precio Compra
$1.485,00
Banco Bica
Menor Precio Venta
$1.530,00
Banco Provincia / Banco Nación
Entidad Bancaria Compra Venta Spread
Banco Provincia $1.480,00 $1.530,00 $50,00
Banco Nación $1.480,00 $1.530,00 $50,00
Banco Bica $1.485,00 $1.540,00 $55,00
Cotizaciones al Martes 15/9 Fuente: El Litoral
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Así cerró el dólar el lunes

Mercado Cambiario
Así cerró el dólar este lunes 14/9
Cotizaciones oficiales de compra y venta en bancos, dólar blue y mercado MEP al cierre de la jornada.
Dólar Blue
$1,555.00
Compra: $1,535.00 +0.65%
Dólar MEP
$1,532.50
Compra: $1,531.86 +0.95%
Banco Nación
$1,530.00
Compra: $1,480.00 0.00%
Referencia Compra Venta Variación Spread
Banco Nación $1,480.00 $1,530.00 0.00% $50.00
Banco Hipotecario $1,490.00 $1,528.00 0.00% $38.00
Banco Provincia de Buenos Aires $1,480.00 $1,530.00 -0.33% $50.00
Banco Bica $1,485.00 $1,540.00 0.00% $55.00
ICBC $1,475.00 $1,530.00 0.00% $55.00
Dólar blue $1,535.00 $1,555.00 0.65% $20.00
Dólar MEP $1,531.86 $1,532.50 0.95% $0.64
Cotizaciones al cierre del mercado (Lunes 14/9) Fuente: Diario El Litoral
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