El dólar cerró la jornada con estabilidad en las entidades relevadas. El blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,18% y finalizó en $1.531,05 y $1.531,51, respectivamente.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 16 de septiembre, en Argentina
El dólar cerró la jornada con movimientos dispares: el blue avanzó 0,32% hasta $1.560 para la venta, mientras que el MEP cayó 0,18% y terminó en $1.531,51.
En el Banco Nación, no hubo cambios.
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En el Banco Nación, la cotización no registró cambios y quedó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50.
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