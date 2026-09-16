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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 16 de septiembre, en Argentina

El dólar cerró la jornada con movimientos dispares: el blue avanzó 0,32% hasta $1.560 para la venta, mientras que el MEP cayó 0,18% y terminó en $1.531,51.

En el Banco Nación, no hubo cambios.En el Banco Nación, no hubo cambios.
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El dólar cerró la jornada con estabilidad en las entidades relevadas. El blue subió 0,32% y terminó en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,18% y finalizó en $1.531,05 y $1.531,51, respectivamente.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 15 de septiembre

En el Banco Nación, la cotización no registró cambios y quedó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con un spread de $50.

09:02 / Mié. 16.09.2026

Así cerró el dólar el martes

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