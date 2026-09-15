Entre evidencias y perspectivas

La inflación baja pero la actividad no responde y Milei da órdenes de no ceder el rumbo

En 10 días lleagrán datos que son municiones de trincheras maniqueas para descalificar la alteridad, en una escena política sin conversación pública de calidad. Agosto y septiembre definen si la economía podría sumar dos trimestres consecutivos de retroceso para entrar técnicamente en recesión. El presidente sigue convencido de lo que vendrá después.