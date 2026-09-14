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Este lunes

Milei encabezó la reunión de Gabinete con la mira en la agenda legislativa y la inflación

Durante el cónclave en Casa de Gobierno, el mandatario destacó la baja del IPC de agosto y convocó al Gabinete a sostener el rumbo frente a la oposición.

El presidente Javier Milei llegando este lunes a Casa Rosada.. Crédito: NAEl presidente Javier Milei llegando este lunes a Casa Rosada.. Crédito: NA
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El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en una semana que tendrá como principales ejes de la agenda legislativa el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la situación geopolítica y la actualidad económica.

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El encuentro comenzó a las 10 y concluyó poco después de las 11.30, en el Salón Eva Perón, luego de que el mandatario llegara al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30 para reunirse con sus ministros, secretarios y colaboradores.

Inflación y rumbo económico

El libertario celebró el descenso de la inflación, que en agosto fue de 1,7%, e instó al equipo a “cuidar la reputación económica” del país .

Postal de la reunión de Gabinete pasada. Crédito: PresidenciaPostal de la reunión de Gabinete pasada. Crédito: Presidencia

Asimismo, pidió “no dejarse psicopatear por el estatus quo”, y reafirmó que "al populismo no se le gana con populismo”.

A su turno, el canciller, Pablo Quirno, expuso sobre la situación de las denuncias penales contras las empresas que buscan extraer petroleo de las islas y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas.

pablo quirnoEl canciller, Pablo Quirno.

Por la tarde, Milei recibirá además a diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas, con el objetivo de analizar el rumbo económico, transmitirles la necesidad de respaldar el programa y avanzar con el cronograma compuesto por las tres normativas claves.

Se espera que en las próximas horas, la iniciativa por Malvinas sea girada a Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base más sólida de apoyos.

Presupuesto y reforma electoral

Este martes, la administración libertaria presentará el Presupuesto 2027 en la Cámara Baja. En paralelo, habilitará el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. No obstante, ninguno de estos puntos fue abordado durante el intercambio.

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Los tres proyectos abrirán una intensa negociación, en particular con los gobernadores aliados, para su sanción.

Dieron asistencia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al asesor presidencial, Santiago Caputo.

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